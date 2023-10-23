長榮航城市馬拉松 挺公益

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

2023長榮航空城市觀光馬拉松22日在總統府前廣場盛大開跑，超過42個國家2.4萬名海內外跑者共同用熱情開啟美好的早晨，台灣選手曹純玉將21公里女子冠軍留在台灣，寫下五連霸。為落實企業永續，長榮航空今年一樣從報名費中提撥120萬元捐贈台中市珍愛加恩關懷協會。

今年長榮航空城市觀光馬拉松向世界發出邀請函，廣邀海內外跑者參賽，包含2,000名海外跑者前來參賽，全、半程馬拉松及10公里組皆從總統府前廣場起跑，長榮航空總經理孫嘉明邀請交通部觀光署國際組組長黃易成、台北市政府體育局副局長蔡培林、台北市政府觀光傳播局副局長薛秋火、日本青森縣知事宮下宗一郎、美國休士頓旅遊局局長Jorge Franz等多位嘉賓共同鳴槍，為賽事揭開序幕。

賽道沿經過中正紀念堂、華山文創園區、花博公園、林安泰古厝民俗文物館等著名景點，最後再跑到大佳河濱公園。闔家歡樂的3公里組的起終點皆在大佳河濱公園，一起用雙腳體驗台北之美。

台灣選手曹純玉以1小時18分30秒的成績將21公里女子冠軍留在台灣，完成五連霸。今年賽事海外跑者也紛紛搶先衝線，全程馬拉松男、女組冠軍分別由來自肯亞的David和澳洲的Fien拿下。泰國長跑精英選手NATTAWUT INNUM與孿生兄弟NATTAWAT INNUM，手牽手以兩分之差攻下21公里男子組冠亞軍寶座。

長榮航空期待能將世界跑的概念發揚光大，今年與溫哥華馬拉松、青森櫻花馬拉松、花卷半程馬拉松、布里斯本馬拉松、澳洲陽光海岸馬拉松等賽事合作，更期待長榮航空城市觀光馬拉松的跑友們能搭乘長榮航空參加海外馬拉松賽事，明年再來參加2024年長榮航空城市觀光馬拉松，一起「台北起跑，飛向世界」。