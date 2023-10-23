鋼市擁十利多 明年大有可為

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業內人士看旺2024鋼市理由

第四季鋼鐵市場雖未若行業先前預測的樂觀，反而有旺季不旺的味道，不過業內人士仍不改看多的態度，認為包括美國經濟動能強勁、印度中東鋼鐵需求提升

、中國大陸出手拯救房市與實施鋼鐵平控措施等十大利多，認為就算第四季鋼市未能回復到去年上半年榮景，明年也一定會復甦，後市仍大有可為。

近期焦煤、鐵礦砂等鋼鐵原料行情飆升，鋼鐵業儘管仍持續面臨需求不明的壓力，但鋼價仍能持穩於相對高點不墜，成為看多鋼鐵後市的第一個原因。

除成本居高不下外，專家分析，美國經濟韌性比預期更高，近期就業與消費表現強勁，且美國政府債限危機10月中緩解，通膨減緩的趨勢不變，預期Fed升息週期已近尾聲，經濟復甦可期。

其次，歐美庫存去化加速，美國製造業生產指數8月重新站上榮枯線的50，9月進一步提升到52.5，新訂單指數也從8月的46.8增加到9月的49.2，顯示拉貨動能已逐漸展現，有利於鋼市復甦。

業者點出，近期製造業版圖出現移轉東南亞跡象，為當地經濟帶來巨大動力，包括越南、泰國等國製造業自第三季起擺脫低迷市況，經濟復甦力道強勁。此外，許多歐美以外的拉美、東南亞國家已紛紛重啟降息循環，預期對提振投資及消費需求具有明顯幫助，均將刺激鋼鐵需求。

全球人口最多的印度，由於內需動能強勁，讓當地鋼鐵外銷量減少，對於亞洲其他國家而言少了低價品擾亂價格的威脅。中東地區受益國際油價維持高檔，刺激鋼鐵需求提升。

鋼鐵產能居全球之冠的大陸祭出平控措施，要求主要鋼廠今年粗鋼產量不得超越過去兩年的平均水準，由於前三季平控未達目標下，預期第四季勢必加重減產力道，將有助穩定區域鋼價行情。大陸政府為刺激經濟發展，第三季兩度降息，不僅有助於拯救房產市場，也能提高民眾消費意願，有利拉升鋼鐵內需。

至於台灣出口告別連12黑，9月翻紅，配合政府公共建設預算與內需消費再創新高，另央行預估明年台灣經濟成長率達3.08％，將優於今年的1.46％，樂觀明年台灣的用鋼需求將水漲船高。