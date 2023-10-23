許德訓 台北總教區幼兒管理委員會執行長 把自己放到最小 服務他人

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「我做一天，就是服務一天。」天主教台北總教區幼兒管理委員會執行長許德訓說，任大位者要把自己放到最小，去「服務」他人。

目前台北總教區轄區內約有17所學校、16所幼托機構，及多家媒體傳播單位和醫院等，是一個大型的社會企業。「執行長」的頭銜不算小，而許德訓負責的「台北總教區幼兒管理委員會」涵蓋台北市、新北市、基隆、宜蘭、金門與馬祖等地區，共有16所幼兒園，然而，不論職位有多大，對他而言，就是服務。

許德訓，是神職人員。他說，他的本業是傳教的神父，只是因為天主教教會本身也是個組織，有教友組織、有醫院、學校、機構等，因此也就會有「管理」的課題，也就會有一些人特別去學習管理課程與事務。

然而，許德訓與「管理」可以說是偶然也是必然的結果。許德訓出生於天主教家庭，從小受教於天主教學校，雖然，家裡也都以修道、擔任神職為榮，但他也是到了大學時才立定志向，想要以宣講耶穌的福祉、基督的精神為職志。

當真走上神職之路後，許德訓坦言，還是會有「前面依然有許多我們不知的的未知數」的念頭，也就在他當了三年神父後，有了到義大利羅馬進修的機會，並且申請到一筆獎學金。

在羅馬，許德訓修習的是《教會法》，讀了四年研究所歸來後，除了擔任台北教會法庭的檢察官外，也在教會的護專教授《護理人員法》、《法律的通識課》、《法律人生》與《法律生活》等課程，基本上與管理沒有太大關係。

不知是否因為是在護專授課，當主教指派到耕莘醫院服務時，許德訓坦言，「與醫生開會時，醫生們講什麼，我都聽不懂，」而他還是董事長的代表。於是醫院院長問他：「要不要去念一念醫院管理課？」

許德訓於是就考上了國立台北健康護理大學的健康管理所，隨後又到美國讀了營運管理，他也就這麼一頭栽進醫院管理的領域，原本以為會繼續負責醫院管理工作，結果，主教認為「幼兒園」更需要有人服務，於是許德訓從「醫管」轉為「幼兒教育」。

從醫管到幼兒教育，許德訓不諱言，對幼兒是完全沒輒，只能秉持服務的精神與態度慢慢的聽、看、學，「目前還算進入狀況。」

他也坦承，每一次轉換，也是會怕，也會想，自己專業又不在這裡，是不是可以找別人，可是有時候，就是一定要有人去嘗試、去學習，只是那個人是他。

許德訓認為，不論是否專業，也不論是那個領域，都是需要不斷的學習，而且要與這個時代人一起成長，而所謂的管理，其實就是服務，在為他人服務時，其實也是在學習。

對許德訓而言，不論是傳教、授課、醫院管理，還是管理幼兒園，都是服務，只是服務的對象不同，唯一的差別是心情。他說，在醫院，心情每天都很緊張、沈重，特別是急診室裡都是分秒必爭、與時間賽跑、和死神拔河…。但是，在幼兒園，是輕鬆愉快的，看到的是幼兒們一天天的成長，聽到的是充滿感染力的天真爛漫的笑語聲…。

一路走來，許德訓坦言，一開始就只是想當個神職人員宣講耶穌、基督的精神，卻沒想到自己會去做醫院管理的工作，甚至現在還擔任台北總教區幼兒管理委員會的執行，但不論是做什麼，他的心態就是以基督的精神，也就是愛與和平服務。