台中銀70周年 公益永續同歡慶

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台中銀行70周年行慶，10月21日假台中水湳中央公園－中央球場，舉辦「感恩七十，匯創未來」慈善嘉年華活動，當天有精彩表演、文創手作體驗、親子娛樂、創意餐飲、主題市集、演場會、煙火秀等各式活動，台中銀行旗下子公司與關係企業的同仁及眷屬、貴賓、客戶及在地民眾，一同熱鬧歡慶台中銀行的70歲生日。

此次活動雖然是台中銀行70歲生日派對，但主題設定於公益慈善，該行特別邀請「伊甸基金會」結合其無障礙生活節，由身心障礙舞團的輪椅舞表演為活動揭開序幕，並透過身障體驗活動，讓參與者試著換位思考，切身感受身障者的世界。此外，已連續六年與台灣血液基金會合作捐血活動的台中銀行，不僅於6月至8月於台灣北、中、南地區共68個地點招募熱血，更於活動現場設置愛心捐血車，開放熱心捐血的民眾免費入場，鼓勵大家在歡慶的同時挽袖捐血，為台灣血庫盡一份力，台中銀行今年募集超過一萬一千多袋血，六年來更募得超過六萬八千袋熱血。

在活動晚間的演唱會卡司，台中銀行精心安排了告五人、玖壹壹、戴愛玲、張秀卿、小百合周玥綺輪番上陣，嗨翻全場一萬多人，活動尾聲則由台中銀行董事長王貴鋒，副董事長施建安、總經理賈德威、獨立董事蔡信昌及董事江師毅一同啟動煙火發射儀式，於夜空中打出長達300秒的絢爛煙火秀，一層一層而繽紛的蛋糕煙火，在五光十色下，形成了美麗動人的聽視覺饗宴，也象徵著台中銀行將於未來步步高升，業績燦爛長紅。更多相關資訊可至台中銀行官網http://www.tcbbank.com.tw/查詢。