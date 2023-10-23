南山產物 推首張財產保險微型保單

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為擴大對弱勢族群的保障，南山產物在金管會指導下，今年8月獲得試辦核准，推出「南山產物微型保險－火災不便費用保險」，為業界首張財產保險微型保單。10月20日，透過南山人壽慈善基金會捐贈保費，屏東縣成為全台第一個將縣內低收入戶及中低收入戶納保之縣市，預計將有逾4萬位符合條件的縣民，皆能在無須負擔任何保費的情況下，獲得此項保障。若其居住處所不幸遭受火災事故，導致建築物本身或屋內物品毀損，南山產物將給付每人定額8,000元的火災不便費用保險金，同一次事故給付一次，保險期間內最高可給付二次。

南山產物表示，推出這張保單的初衷，源自民國110年10月高雄市鹽埕區發生的「城中城」大樓火災事件。該場大火當時釀成重大死傷，後續更發現大樓裡的住戶，有許多獨居長輩、失智、身心障礙及經濟弱勢者，在日常生活都成問題的狀況下，根本無餘力去顧及保險保障，120戶的套房中僅9戶有投保住宅火災保險。

南山人壽總經理暨南山人壽慈善基金會董事范文偉表示，公益服務是保險業的使命，所以南山也致力於為台灣社會提供普及化、可負擔且高品質的金融服務。今日，結合慈善基金會與南山產物，南山推出全國首張財產保險微型保單，之後也將持續針對其他弱勢族群量身打造商品與服務，保障各類社會與經濟弱勢基本人身與財產安全，落實普惠金融與公平待客的社會責任。

南山產物近年亦在本業之外、積極投入防災的宣導。舉例來說，透過南山人壽慈善基金會舉辦「原鄉關懷列車」活動，今年已於全台10個資訊傳播較缺乏的偏鄉地區，宣導用火、用電安全等知識，總計參與民眾近千人，希望藉此為防災教育扎根，提升民眾的防災意識。