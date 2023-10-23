遠雄人壽守護高齡者 推美元利變終身壽險

九九重陽節將至，遠雄人壽建議高齡長者，除了提前部署做好醫療保障與退休規劃，如何將辛苦累積的資產傳承給後代，將愛延續下去，也是需要面對的人生課題。為讓愛傳承，守護家人更長久，遠雄人壽推出「遠雄人壽傳富百寶代美元利率變動型終身壽險」，幣別以美元計價，繳費方式可選擇躉繳，或是2年繳，第4年起可享高額保障，另可運用身故保險金指定受益人，將辛苦累積的資產傳承給最愛的下一代，對於50歲以上的熟齡族群而言，也能在短時間內完成準備。

近來，因遺產繼承問題造成家族糾紛時有所聞，避免遺產變負債，關鍵就在提前規劃做好分配，遠雄人壽建議可透過保險指定受益人好處，依自己的意願指定身故保險金給付對象或給付比例，避免遺產分配上的紛爭，遺愛家人的善意才不會變成子女紛擾的源頭；若擔心受益人領到巨額保險金不會運用或是被騙，可善用「身故保險金分期給付」機制降低風險。另外，遺產需於繳納稅金後才可動用，而身故保險金不受此限制，受益人向保險公司申請理賠後，此身故理賠金可做為未來繳納遺產稅的資金來源。

此外，保有資產同時有機會享有增值回饋分享金，身故保險金可做為未來遺產稅之預留稅源，且身故保障立即給付，保障家人各種財務風險。身故或完全失能保險金可選擇一次或分期定期給付。除了提供高齡長者完整保障外，遠雄人壽也積極推動高齡友善服務，協助了解自身保險權益及提升自我金融保護能力，包括推出國、台、客三語言版本的保險權益微影片，透過淺顯易懂且活潑有趣的方式傳遞資訊；並針對投保年齡涵蓋65歲（含）以上的保險商品，製作大字版電子書銷售文件，方便長者閱讀。