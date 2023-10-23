南投草屯手工藝產業園區

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南投縣長許淑華對南投縣發展胸有成竹，「宜居城市」是目標也是施政主軸。南投縣三大幸福政策「領投發展、全齡宜居、創新永續」，其中領投發展方面，打造南投充分就業環境帶投繁榮，目前開發中的草屯手工藝產業園區正往此目標前進，自1、2次標售公告以來，已進駐廠商共12家，標購面積1.47萬餘坪，吸引了金屬製品製造業、食品製造業、批發業、其他醫療器材及用品製造業等廠商進駐。開發完成後，可創造1,200個就業機會及每年25億產值，帶動每周觀光人口約3,000人次，推動南投在地產業升級，帶動地方經濟繁榮。

為回應廠商的迫切期待，縣府積極推出本次第3次標售公告，園區土地採標售機制，開發與招商同步進行，總計12標，各標坵塊面積約700～1,400坪，廠商可以依需求提出申請，受理時間至112年11月24日止，有意購地廠商敬請把握於受理截止前提出申請。

草屯手工藝產業園區區位絕佳，以中正路為聯外道路，10分鐘可以接國道六號、台三甲以及國道三號，交通便捷，園區開發面積為13.94公頃，設有雙出入口，規劃15米以及12米道路，更規劃綠地、公園、滯洪池等，提供廠商員工或鄰近居民休憩使用。公共設施包含服務中心、自來水、污水處理設施等，水、電供應無虞，提供廠商機能完善的設廠環境。

園區規劃引進6大產業，包含（1）木竹製品製造業、（2）金屬製品製造業、（3）食品製造業、（4）批發業、（5）專門設計業、（6）其他製造業，可支援串聯鄰近南崗工業區、旺來園區、埔里微型園區等相關產業鏈，為南投縣產業發展發揮擴增與外溢的加乘效益。

為落實政府推動產業發展，接下來會儘速辦理園區各項工程施工，預估113年底可交付土地給廠商同步建廠，114年底前完成園區整體開發。歡迎有意購地廠商來電洽詢，落腳草屯，共同促進產業升級。

相關公告以及申請書件可於南投縣政府全球資訊網（https://www.nantou.gov.tw/big5/index.asp）以及草屯手工藝產業園區招商網站（https://www.cthcip.com/）閱覽以及下載，有意標購廠商請把握機會。開發單位：南投縣政府，受託開發單位：德昌營造股份有限公司，招商單位：元捷整合行銷股份有限公司，招商專線：招商行銷中心（04）2301-9958，南投縣政府建設處（049）222-5807。