車電、回收錫 昇貿聚寶盆

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昇貿（3305）總經理李弘偉表示，客戶版圖擴張帶來昇貿的成長動能，除了錫膏透過電子五哥打入AI伺服器之外，錫棒也切入台達電的充電樁，未來五年，車用電子、回收錫為二大營運主軸；此外，因應未來潛在併購資金需求，昇貿擬赴第三地掛牌，台灣轉型為控股公司。

昇貿周末舉行五十周年慶祝酒會，席開45桌，甫於2022年接班的總經理李弘偉表示，未來三至五年昇貿營運將貼近車用電子、ESG（回收錫）二大主流，目前車用比重持續提升，台達電為車用最大客戶，錫棒已導入台達電的充電樁，由於台達電耕耘電動車的主軸明確，若能擴大合作層面，伴隨台達電版圖擴張，可望帶來成長動能。

而自2026年起歐盟將啟動碳關稅，品牌廠及代工廠若沒有足夠的ESG將被課稅，導致競爭力下滑，昇貿的回收錫因降低碳排放，吸引思科、微軟、蘋果等前五百大企業導入，客戶的Must to do，也挹注昇貿動能。

此外，低溫錫膏放量則已是現在進行式，除已經切入聯想供應鏈以外，交貨給聯想的SSD廠WD、Hynix、美光、鎧俠均已經切入或是交貨中，李弘偉看好筆電若能邁向復甦，昇貿可望伴隨客戶的成長而成長。

昇貿為全球第三大錫製品廠商，看好大陸的內需市場遲早步入復甦，且昇貿不排斥啟動併購，因此公司規劃赴第三地掛牌，台灣則進一步轉型為控股公司，昇貿目前已經啟動組織架構的調整，漸次將銲錫事業整合至大陸蘇州廠，目標在2025年掛牌。

昇貿年出貨量約600噸至650噸，今年高毛利率的錫膏雖可見到AI伺服器的成長動能，但因筆電疲弱，導致營收占比僅22％至25％，公司看好筆電將於明年上半年落底反彈，筆電、AI伺服器明年雙箭頭成長，可望帶動昇貿2024年出貨量成長10％以上。