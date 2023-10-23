AI伺服器股重摔 法人送暖

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內外資送暖AI伺服器回檔股

AI伺服器供應鏈股價猛烈回檔，外資券商趁評價修正之際送暖，野村證券科技產業分析師李佳伶初評技嘉（2376），看好與輝達策略聯盟效果，給予「買進」投資評等、推測合理股價295元；滙豐證券則認為加碼緯穎（6669）時機已至，逆勢將股價預期由2,150元升到2,250元。

技嘉挾營運強勁成長勢頭，獲得內外資大型研究機構一致讚賞，除最新加入看多的野村，包括：摩根士丹利、高盛證券、凱基投顧等，全都給予正向投資評等，推測合理股價上看360元，比野村證券的295元更樂觀。

野村證券指出，技嘉在伺服器領域的通路業務，及類似於美超微（Supermicro）採取與輝達的戰略合作，增強技嘉替人工智慧雲新創企業、新進入企業提供及時AI解決方案的競爭力。摩根士丹利證券指出，技嘉9月營收繳出超標成績後，預期10、11月營收將會持續上揚。

由於AI伺服器單位售價較高，野村估計，技嘉來自伺服器整體營收將從2021、2022年的240億元、195億元，暴衝到2023、2024年的390億元與590億元；AI伺服器今、明年占整體營收比重將來到16％與27％。

凱基投顧認為，消費需求轉佳與新機種上市，將使2024年板卡出貨量與營收穩健，伺服器營收擴張則為技嘉2024年主要成長動能。法人估計，技嘉2024年每股稅後純益（EPS）年增率高達5成以上，來到14.25元，2025年則超越17元。

滙豐證券針對緯穎指出，股價最近積弱不振，主因美國加強對陸AI出口管制，及下半年GPU短缺，導致AI伺服器出貨下降的疑慮橫生。

不過，滙豐持續看好緯穎受惠特殊應用晶片（ASIC）伺服器的營收與毛利向上、GPU伺服器長線成長動能穩健，加上滙豐觀察到，緯穎終端客戶目前並不在美國出口管制的限制區域之中，整體而言，所受影響有限，因此，研判緯穎未來的成長前景無虞，股價回跌反而創造重新買進的機會，維持「買進」投資評等。

高盛證券認為，隨全球伺服器需求穩定，AI伺服器出貨量開始加溫，抵銷一般用途伺服器出貨衰退，緯穎第四季營收可望季增35％。