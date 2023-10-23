投信轉向中小型股 拚季底績效

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投信布局中小型股

國際地緣政治、經濟前景不明，外資提款台股，國內投信資金轉向櫃買的中小型個股，已連續六日買超，投信卡位布局年底季底作帳行情，個股有威剛（3260）、欣銓（3264）等個股。

投信10月13日終止對台股集中市場的連48日買超紀錄之後，市場觀察投信資金明顯持續轉向櫃買市場的中小型股，投信20日買超櫃買股票2.5億元，為連六買超，合計六日買超達33.82億元，明顯有意先避開外資提款台股壓力，布局中小型股，拚季底的績效。

永豐投顧總經理李學詩認為，全球資金並未因為以巴衝突而流往美國公債避險，美債殖利率飆升且居高不下，與美國聯準會（Fed）每月執行600億美元公債縮表計畫等因素有關，由於美10年債券殖利率飆升5％，對股市承壓，等待通膨進一步下降及勞動力市場降溫，不過台積電釋出電子業谷底已到，投資人選股不選市，買黑不買紅。

選股部分，建議投資人追蹤投信的腳步，觀察投信近六個日買超櫃買的中小型股有威剛、欣銓、頎邦、合晶、高技、中光電、群聯、精測、華星光、新普、昇佳電子、兆利、M31、昇達科、萬潤、凡甲、譜瑞-KY等，產業類別以記憶體、封測、網通、半導體設備、IP矽智材、感測器、軸承、印刷電路板、電池模組、連接器等，全數為電子股。

欣銓為中型績優測試廠，受惠於半導體新應用帶動之測試需求成長，公司將持續受惠於與IDM廠之長期配合關係，法人建議於股價回檔逢低布局。

驅動IC封測廠頎邦目前庫存調整接近尾聲，晶圓代工廠的產能利用率有開始回升，將有助後段封測廠的業績，預期頎邦稼動率逐季回溫，復甦速度取決於需求。

群聯受於NAND Flash價格走勢向上的帶動下，法人估計2024年業內外的獲利將同步回升，帶動整體獲利大幅成長。

全球智慧型手機需求回溫，感測器昇佳電子受惠高階機種滲透率及新產品出貨量提升，法人估計2024年獲利有望較今年成長逾3成。