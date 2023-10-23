15檔日K拉紅棒 外資強補

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外資回補15檔

台股20日由積電（2330）大漲、帶動半導體強彈，配合政策護盤，日K收紅十字棒、留近170點長下影線；篩選20日外資加碼、日K拉紅棒，有台積電、日月光投控（3711）、長榮（2603）等15檔，扮人氣指標。

光輝10月已過了三分之二，市場原本對10月台股行情寄以厚望，惟到10月20日止，漲點剩下86點，10月台股還有七個交易日，10月能否收漲，市場仍高度關注。

受到以巴衝突、國際油價大漲、美10年期公債殖利率飆破5％、美股走勢疲軟、新台幣匯率貶不停、外資大舉撤出等詭譎多變的國際政金局勢衝擊，台股不平靜，惟所幸官股護盤及投信買盤挹注，支撐台股相對抗跌。

外資20日賣超台股73.04億元，但在台積電法說會對未來展望釋出超乎預期後，外資已開始逢低布局跌深的半導體股（包括晶圓代工、IC設計股、記憶體等）、AI股，年底旺季效應運價調漲的貨櫃股等。

篩選20日股價逆轉勝、日K收紅棒，且外資偏多操作股，包括台積電、日月光投控、緯創、群聯、長榮、英業達、愛普*、聯詠、義隆、家登、南亞科、營邦、力成、昇佳電子、菱生等，20日都各買超1億元以上。

投資專家仍普遍對第四季台股行情正向看待，建議逢低布局，主要理由包括：第三季上市櫃獲利預期樂觀、第四季及明年營運均看大幅年成長、台股年底總統大選行情等，近來政策護盤態度明顯，強守9月下旬到10月初的「三重底」；市場推估，外資今年來賣超台股已步入尾聲，股價處低基期，同時外資已開始反手買超股。