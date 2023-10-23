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今日股市備忘錄

  • 工商時報 黃皓宸輯

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＊股東臨時會：億而得

＊除權息：智微

＊注意股票：華夏、耿鼎、倉佑、威盛、星通、揚智　、創意、定穎投控、科嘉-KY、旭隼、高力、美德　醫療-DR、泰金寶-DR、明輝-DR、佳龍、兆利、　　營邦、昇華、前鼎、安鈦克、京晨科、九齊、創威、M31、佑華、智捷

＊處置股票：M31、創威、昇華

＊降低融資比率一成及提高融券保證金一成：匯僑、　穎漢

＊恢復原融資比率及原融券保證金成數：東科-KY、　寶一

＊新股申購抽籤：杏國、鑫傳、益得

＊增資股買賣：康普、恒耀

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