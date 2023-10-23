＊股東臨時會：億而得
＊除權息：智微
＊注意股票：華夏、耿鼎、倉佑、威盛、星通、揚智 、創意、定穎投控、科嘉-KY、旭隼、高力、美德 醫療-DR、泰金寶-DR、明輝-DR、佳龍、兆利、 營邦、昇華、前鼎、安鈦克、京晨科、九齊、創威、M31、佑華、智捷
＊處置股票：M31、創威、昇華
＊降低融資比率一成及提高融券保證金一成：匯僑、 穎漢
＊恢復原融資比率及原融券保證金成數：東科-KY、 寶一
＊新股申購抽籤：杏國、鑫傳、益得
＊增資股買賣：康普、恒耀
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＊降低融資比率一成及提高融券保證金一成：匯僑、 穎漢
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