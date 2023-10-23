AI商業模式模糊 慎防高股息ETF賣壓

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市場分析：以巴衝突升高，中東緊張情勢引發黃金、原油價格的上漲，加以Fed主席鮑爾意外的偏鷹聲調，美公債殖利率再創高近5％，激化市場避險情緒。

美國商務部再度提高對半導體產品設備的禁令，衝擊AI以及半導體族群股價。總體以及產業面的偏空訊息，加上籌碼面高股息ETF調整成份股造成AI族群賣壓，台股上周加權以及櫃買指數都下跌2.04％。

鮑爾19日表示，聯邦公開市委員會（FOMC）最近正在留意經濟成長持續高於趨勢水準，或者就業市場吃緊狀況未能緩解，可能讓通膨面臨進一步升溫的風險，就有需要進一步升息，目前的證據未能顯示政策過於緊縮，對於近期長天期美債殖利率走高採放任態度。

聯準會聲調意外偏鷹，造成美公債10年期殖利率再創高。由於美國財政部明年仍將擴大發債，需留意對資金排擠，以及壓低股市評價效應。

關於美國商務部新禁令，此次美方新規定改以「整體處理性能」、「性能密度」等其他參數替代先前傳輸速率門檻，使L40S亦遭管制。以當前中國市場約占NVIDIA資料中心業務營收約20％～25％，初估新禁令對NVIDIA潛在最大營收獲利影響近1成。

目前市場普遍樂觀預期AI能在未來貢獻廠商獲利，但在AI商業模式未能確立前，不能排除市場對整體AI產業進行下修的可能性，進而影響獲利和現金股利預期。

以2023年預期現金股息計算，AI概念股殖利率平均僅3％，而指標高股息ETF殖利率在5.7％以上，該落差將使高股息ETF剔除不符合條件的AI概念股，或降低其在投資組合中的權重。從過去六個月數據來看，廣達、緯創、英業達、技嘉、光寶科的高股息ETF前十大股東，多數減碼30％以上持股。中國禁令短期有機會舒緩CoWoS產能、加速AI伺服器出貨，但中長期有AI商業模式未能確立，產業修正風險仍在，且上檔空間將遭遇高股息ETF調節持股壓力。

整體而言，建議AI概念股保守以對，採區間操作策略。

投資策略：

台股在政策面持續作多下，逢回跌下檔買盤積極，於國際股市飄搖之際顯得相對強勢，形成以盤代跌的格局，行情的區間也將受限縮，採區間操作為宜。IP以及IC設計服務業者受惠CSP業者開發ASIC取代GPU的長期趨勢，在AI商業模式未能確立的環境中，產業成長性將相對突出，逢拉回優先考慮。

觀察重點產業包括AI帶動的高階HPC晶片代工、IP以及IC設計服務業、高階電源、載板、散熱及半導體後段封測供應鏈商機（台積電仍積極擴充CoWoS產能）、政策面加持之重電產業、受惠新台幣貶值之外銷概念股（如汽車AM股）、手機供應鏈、記憶體、散裝航運等。