面板廠迎轉單 明年產能無虞

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面板龍頭京東方今年強勢漲價，電視品牌因為面板議價力削弱，明年計劃大砍京東方電視面板訂單，轉而向LGD廣州8.5代廠，以及台灣友達（2409）、群創（3481）和鴻海集團旗下廣州超視堺SIO採購。台灣面板廠迎轉單，明年產能利用率有支撐。

電視面板產業轉變為寡占市場，京東方、華星光電、惠科合計拿下約7成市占，今年面板廠透過減產強勢漲價，讓下游品牌廠抱怨連連。近期品牌廠和面板廠討論明年的面板採購訂單，市場傳出主要電視品牌廠商包括：韓國的三星電子、樂金電子，以及大陸的海信、創維都有意減少向京東方採購面板，轉而向其他的面板廠採購。

IDC資深研究分析師陳建助表示，從明年採購計畫來看，隨著三星、樂金、海信和創維縮減採購量，估計京東方明年將流失500萬～800萬片電視面板訂單，相當於少了超過1成的數量。未來京東方是否會降價爭取流失的訂單，值得持續關注。

至於品牌廠採購轉向何方？陳建助指出，LGD計劃出售位在廣州的8.5代廠，目前大股東創維有意吃下股權，可以預期的是，創維勢必會大量地把訂單轉到廣州8.5代廠，預估明年創維在該廠採購數量約350萬～400萬片。

而樂金在LGD退出LCD電視面板生產之後，集團品牌所需的LCD電視面板也大量向廣州8.5代廠採購，估計單是樂金的電視面板採購量就高達700萬片。

此外，三星電子也將向LGD廣州的8.5代廠採購300萬片電視面板，而海信今年因為電視面板議價力低，因此也有意分散面板供應商。

除了LGD的8.5代廠大吃轉單之外，台灣面板廠也同樣受惠，可望獲得來自韓國、大陸品牌廠的訂單，對於產能利用率有一定的支撐效果。IDC估計，群創今年電視面板出貨量約3,850萬片，明年出貨量將超過3,900萬片。

陳建助表示，從出貨數量來看，友達明年跟今年差不多、大致落在1,350～1,400萬片的水準，不過友達持續調整產品結構，積極轉向利潤較好的75吋、85吋等超大尺寸面板，也吃掉更多產能面積。鴻海集團旗下的SIO也可望拿到不少訂單，明年出貨量預估將增至1,800萬片。