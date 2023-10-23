美新禁令 板卡三雄暫不受影響

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美國將於11月16日落實新出口管制條款，針對頂規高階顯卡如輝達RTX 4090／4090 Ti、超微RX 7900 XTX／7900 XT等消費性GPU產品，亦納入禁於中國製造及商用範圍；三大板卡廠華碩（2357）、技嘉（2376）及微星（2377）在確定不是全面禁銷後，著實暫鬆了一口氣，板卡廠認為產能皆可無痛移轉回台生產，目前估暫不受影響。

華碩先前轉投資瑞傳後，即以租賃模式於瑞傳樹林廠建置單層逾1,400坪的自有智慧製造產線，因應近三年間旗下銷美之高階電競板卡、伺服器主板等產品生產需求。

而去年投入土建的桃園蘆竹新廠，預計最快今年底或明年初投產，規劃將以伺服器和高複雜度、少量多樣的IoT應用產品為主。

技嘉板卡產線主力集中於東莞，系統產品則多集中於寧波。惟2018年下半年後，技嘉已數度將銷美的板卡、伺服器產品移轉回桃園南平廠生產，除高階電競之板卡外，包括目前手上採用輝達A100、H100，與其它配置英特爾（Intel）、超微高階CPU架構之高階伺服器產品等。

此外，技嘉過去五年也對南平廠增建並進行自動化、智慧化升級。

微星則除了高階電競板卡外，其它所有銷美筆電、顯示器等，早已移回台灣中和廠生產。

三大板卡廠於中國顯卡消費市場出貨占比，約在各自整體顯卡的3成到4成不等，其中頂規高階顯卡如RTX 4090系列，多以學術研究、商用客戶訂單為主，出貨僅占低個位數以下，銷售額至多約個位數百分比。

但這一波新出口限制，激出中國代理商把壓箱庫存端出來上架，華碩ROG RTX 4090 OC 24GB盒裝版傳出人民幣近4萬元的天價，簡配的陸系品牌RTX 4090顯卡最低標價也要人民幣8,000元以上。

據了解，輝達還未對中系客戶在內的合作品牌商，發出中國市場暫停製造，或供銷策略轉變的正式通知，加上RTX 4090系列顯卡近半年來可配銷至中國市場的供貨量就十分有限，連帶推升RTX 4080供應緊俏，通路端尚未接獲各品牌廠明確回覆，但現貨價已出現飆漲亂象。