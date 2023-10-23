良得電 2024資本支出年增5成

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通膨當道，消費電子吹逆風，急單成新主流，在在都讓科技業能見度壓低，良得電（2462）靠著拉高客製化比例及低軌衛星地面端連接線，可望於明年第二季放量而另闢蹊徑，成功拉高對明年的掌握度；良得電表示，明年能見度還不錯，估資本支出將放大到人民幣900萬元，較今年的人民幣600萬元多出5成。

20年前就因合作智慧音箱而與亞馬遜結緣的良得電，隨著亞馬遜旗下低軌衛星服務商Kuiper首批低軌衛星於10月6日升空，低軌衛星商機也隱然浮現。

根據外電報導，亞馬遜取得美國聯邦通訊委員會（FCC）批准，可在地球低空軌道部署超過3,200顆衛星，然其中有半數衛星必須在2026年7月之前部署完畢，隨著前置作業相繼啟動，法人推估，良得電低軌衛星地面端連接線可望於明年第一季小量出貨，並於第二季放量。

對此，良得電亦表示，原本市場預期亞馬遜低軌衛星今年第四季不太可能會發射成功，沒想到竟順利達陣，隨著學習曲線的累積，預期明年發射速度應會加快，也讓明年第一季小量出貨的可能性拉升，至於訂單量有多少？良得電表示，可能要等到明年第二季，才會比較明確。

良得電表示，因手握印度安規驗證，可望成為優先選項，再加上機上盒生產可就近利用既有自動機台生產，生產成本不高，都是優勢，惟考量到機上盒毛利率不高，怕壓低整體毛利表現，會否承接？目前尚在拉鋸中，「恐怕要等到12月才會比較清楚」。

展望明年，良得電表示，能見度還不錯。除現占比達5成的家電和資訊比重持續往下外，客製化產品占比較大的遊戲機、電動車、除草機和醫療器材明年占比都會往上拉升，其中尤以電動車成長最大，估明年仍有3成的成長空間，占比則可望達到13％，另主攻歐美市場的智慧門鈴明年占比也會提升，估可達5％。