遞延訂單挹注 精誠Q4業績補

精誠資訊(6214)表示,由於經濟不景氣,不少企業將IT支出及相關建置時程延至第四季。該公司看好製造業供應鏈對於減碳需求的提升,可望為第四季挹注成長動能。另一方面,也持續聚焦AIGC生成式AI的應用發展,目前已在金融、製造與醫療產業均有客戶導入實際應用。

受到經濟不景氣及去年基期較高的影響,精誠資訊9月及第三季營收均較去年呈現微減。9月營收為28.39億元、年減1.29%,自結第三季營收為82.9億元,較去年同期下滑2.9%。累計今年1~9月合併營收248.59億元,較去年同期的239.57億元小幅成長3.76%。

精誠第三季營收貢獻主要來自於大型金控數位系統建置,以及軟體維運維護專案驗收。由於今年製造業受大環境影響,紛紛放緩IT投資預算或展延到第四季,加上近期中國市場景氣尚未完全回復,9月份整體營收表現持平。

展望第四季,因應CBAM歐盟碳關稅10月上路,精誠資訊積極推動雲端碳管理、永續能源治理等解決方案,協助企業達成減碳目標。

精誠旗下資安服務廠商智慧資安科技(uniXecure)近期參加「GovWare 2023國際資安大會」,該展覽由新加坡網路安全局(CSA)主辦,今年以「Fostering Trust Through Collaboration in the New Digital Reality」為主題,強調關鍵基礎建設資安防護與供應鏈資安的兩大重點,超過300家企業參展。