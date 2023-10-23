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遞延訂單挹注 精誠Q4業績補

精誠資訊近六季財報
精誠資訊近六季財報

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精誠資訊（6214）表示，由於經濟不景氣，不少企業將IT支出及相關建置時程延至第四季。該公司看好製造業供應鏈對於減碳需求的提升，可望為第四季挹注成長動能。另一方面，也持續聚焦AIGC生成式AI的應用發展，目前已在金融、製造與醫療產業均有客戶導入實際應用。

受到經濟不景氣及去年基期較高的影響，精誠資訊9月及第三季營收均較去年呈現微減。9月營收為28.39億元、年減1.29％，自結第三季營收為82.9億元，較去年同期下滑2.9％。累計今年1～9月合併營收248.59億元，較去年同期的239.57億元小幅成長3.76％。

精誠第三季營收貢獻主要來自於大型金控數位系統建置，以及軟體維運維護專案驗收。由於今年製造業受大環境影響，紛紛放緩IT投資預算或展延到第四季，加上近期中國市場景氣尚未完全回復，9月份整體營收表現持平。

展望第四季，因應CBAM歐盟碳關稅10月上路，精誠資訊積極推動雲端碳管理、永續能源治理等解決方案，協助企業達成減碳目標。

精誠旗下資安服務廠商智慧資安科技（uniXecure）近期參加「GovWare 2023國際資安大會」，該展覽由新加坡網路安全局（CSA）主辦，今年以「Fostering Trust Through Collaboration in the New Digital Reality」為主題，強調關鍵基礎建設資安防護與供應鏈資安的兩大重點，超過300家企業參展。

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