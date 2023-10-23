邑昇e-bike 搭環保順風車

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印刷電路板廠商邑昇實業（5291）累計前三季合併營收7.17億元，主要受到PCB與LED自行車燈需求放緩衝擊，影響今年營運表現，累計營收年減逾40％。

展望後市，隨消費電子市場庫存去化逐步落底，需求有望回補，提升拉貨動能，且在全球永續發展趨勢下，邑昇預期e-bike事業將可受惠ESG浪潮與環保商機。

PCB事業方面，在今年全球通膨趨勢與升息等不確定因素下，終端客戶下單更為謹慎，訂單轉為短急單為主，然而邑昇PCB產品應用領域多元，且經營客製化利基型市場，整體營收不易因單一產業波動影響，仍能維持穩定挹注。

而LED自行車燈則因時序進入年底，歐、美、中各國銷售旺季來臨，可望提高終端市場消費力道，而隨庫存去化將步入尾聲，明年需求有望回補並提升拉貨動能。

e-bike電動輔助自行車方面，邑昇持續投入研發製造與行銷推廣，以期能完善產品價格區間帶，自有品牌「DOSUN」有經典款CT150、貨車款e-cargo CG135、公路車款e-Road RT100、青少年款e-GRAVEL與幼兒滑步車e-Balance等，涵蓋不同年齡層與客群，價位落在中高水準，未來有機會朝中低價位，以及更量大的大眾入門款方向拓展。

由於節能減碳與ESG永續發展為全球共識，邑昇將積極研發、推廣e-bike事業，完整布局全方位產品線，為公司增添營收動能。

展望未來雖持審慎觀望態度，隨電子消費市場庫存逐步落底，景氣已略見曙光，即將步入復甦和回補期，邑昇持續靈活調整各項策略並延續核心精神，維持客製化利基市場，與經銷商共同合作拓展業務，推進海外市場布局，以實現長期營運成長。