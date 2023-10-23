輔信 搶攻海外AI應用商機

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輔信科技（2405）受惠應用電腦專案（迷你電腦／工業電腦）業務逐步回暖，帶動其第三季業績反轉，回歸年、季雙增兩位數的正成長走勢，以4.55億元站近五個季度高點。為替後市添動能，輔信接連於杜拜、印度參展，聚焦AI＋IoT應用之解決方案，搶攻零售、工業、交通及醫療等產業智能化商機。

全球景氣下行壓力未褪，全球通膨尚處於高原期，雖似有逐步趨緩跡象，但整體市場買氣仍未明顯復甦，進入下半年以來，輔信儘管在應用電腦專業業務已有所回溫，不過還沒能回到正常水準。

看好第四季為傳統電子旺季，加上AI相關應用正加速帶動產業升級需求，為輔信在諸多應用領域如專業影音、網路視訊監控、影像辨識、自動控制等產品線，帶來競爭優勢。

輔信亦透過推動優化AI運算暨邊緣應用產品線與相關技術，針對雲端整合、AI運算、資安、新能源、智動化與新基建等產業升級需求強化部署，以爭取更多專案訂單。

近期輔信接連於杜拜舉行的GITEX Global 2023，及即將於印度開展的InfoComm India 2023，展出旗下包括可模組化及全新無風扇之工業級電腦與IoT系列產品，聚焦AI人工智慧、邊緣運算、「智」動化、物聯網等多元應用趨勢，提供軟硬整合的客製化解決方案。

另一方面，輔信並進一步結合子公司暄達醫學的醫材專業優勢，將其IT能力延伸至醫療產業布局，旗下多款產品亦已整合至醫療機構護理站資訊看板、病床旁資訊系統與醫療車應用等，並提供符合醫療安規的Panel PC系列產品，以助其擴展在科技醫療領域之發展。

輔信於第三季營收動能已見回溫，累計其今年前三季合併營收雖仍較近年同期走弱、為12.75億元，惟年減幅收斂至4.25％。