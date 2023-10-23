戰事催化油價揚 塑化廠有撐

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塑化族群近期營運

以巴衝突催化油價震盪攀揚，台塑化（6505）、台化（1326）因煉油、芳香烴產品連動影響高，成為關注首選。另苯、SM及EVA價格行情止跌回升，也有助增添台苯（1310）、國喬（1312）及台塑（1301）、亞聚（1308）、台聚（1304）營運支撐。

台塑化第四季煉油廠二次單元年度定檢，平均產能利用率降至73％；輕油裂解廠OL#3定檢雖已完成，但因下游需求尚未復甦，停俥待命中，其餘兩套預計產能利用率各為100％及90％。第四季進入用油淡季，油價表現多較第三季趨緩，但因油市空方對以巴衝突惡化也不敢輕忽，且有產油國減產協議，有利油價下檔支撐，預期油價在每桶85～95美元價位震盪。

此外，近期乙烯價格穩定，印尼、泰國供給吃緊，進口需求可望上升，加上11月美國遠洋貨數量偏少，且輕油價格隨著油價下滑，輕裂廠成本下降，輕裂廠毛利好轉，石化事業虧損壓力可望改善。

SM第三季受成本上揚及自身裝置故障頻發導致庫存趨緊兩大因素影響，價格行情呈現V型反轉。第四季為淡季合約，但部分透苯裝置有一定恢復，但亦有個別減產，貨源供應成長幅度有限，整體仍偏緊；在能源市場或維持高位波動，庫存、新增產能壓力趨緩及成本純苯支撐下，預計SM市場或處高位區間震盪運行。台化、台苯、國喬營運推進。

第三季PP市場在成本支撐走強、供需格局向好以及宏觀面提振等利好支撐下，重心走高明顯，甚至衝至目前的新高。10月仍處在傳統需求旺季中，但11、12月進入淡季，市場供需矛盾恐逐步突顯，重點關注消費、地產等相關政策落地後的需求彈性。

企業停工檢修減少，PE供應預期增加，農膜需求處於旺季，市場採購以剛需為主，電商節對包裝膜需求預期看好。為促成交，商家多降價出售，惟國際原油震盪偏強運行，對PE行情有一定的底部支撐，預計或將窄幅調整為主。搭配EVA止跌回穩，台塑、亞聚、台聚營運走堅。