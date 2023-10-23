雙利多挺 家電三雄淡季迎商機

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家電業近期營收

整體景氣不振，家電業旺季不旺，「家電三雄」聲寶（1604）、禾聯碩（5283）、三洋電（1614）第三季營收不若去年同期亮麗，不過家電業者指出，政府第二波節能補助預計在年底用罄，預計會有一波搶購潮，加上今年暖冬可能性高可望延續空調需求，第四季傳統淡季可望淡季不淡。

過去幾年受到疫情影響，家電業營收逐年成長，去年普遍創下近年新高，今年政府雖釋出二波家電節能補助、延長貨物稅減徵，不過隨著通膨及物價上漲壓力、影響民眾不具急迫性商品的消費意願，疫後生活回歸常軌，今年家電業旺季營收普遍不如去年。

聲寶、禾聯碩、三洋電第三季營收分別較去年同期衰退1.9％、8.8％、11.3％，第二季回溫的營收年增率，在第三季再度轉弱。今年前三季營收亦較去年同期減少0.8％、11.6％、7.3％，近五、六年來業績逐年成長的力道在今年趨緩，家電業者坦言，過去二年家電實在賣太好，今年要維持去年業績遇到較大挑戰。

而從商品結構來看，除了空調、冰箱等受惠政策補助商品銷售維持成長外，生活家電、冷凍櫃、電視等過去因為疫情、居家時間增長而帶動一波的消費熱潮，隨著疫後生活回歸常態，均有衰退。

家電業者指出，政府推動的第二波家電節能補助預計在年底前用完，可望會有一波的搶購潮，11月初世貿電器空調影音3C大展可望拉抬買氣，今年不少企業獲利不錯，年底尾牙贈品採購需求仍強，各大品牌也會在第四季推出新年度產品、行銷活動，搶食年底家電舊換新需求。

不過新台幣匯率走弱引發的成本上升，家電成本壓力仍大，加上明年選舉到來，勢必也會牽動第四季季末的市況。