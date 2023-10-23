巨大將設越南新廠 提前卡位2025

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自行車產業界普遍認為，中低階產品庫存有望在明年上半年加速去化，最慢2025年可恢復正常水位。巨大（9921）超前部署，公告將設立100％持股的越南子公司，初期預計投入1,500萬美元打造越南新廠，彈性進行生產配置，布局2025年產業景氣復甦的生產需求，同時可享2025年起越南自行車出口歐盟的關稅紅利！

受惠歐盟對電動輔助自行車（E-bike）的需求持續暢旺，加上越南與十多個國家簽訂FTA後，自2025年起越南許多產品出口歐盟降至零關稅，例如自行車，自越南出口到歐盟將可大幅降低關稅、甚至零關稅，將可提高市場競爭力，巨大規劃在越南平陽省分期打造新產線，總投資金額達4,800萬美元，最高年產能規模上看100萬台。

不過，巨大去年5月宣布進軍越南平陽省投資設廠後，即碰到全球自行車產業面臨庫存去化的陰霾，因此巨大在越南採取購置現成廠房、去年第四季開始小量生產並藉此訓練員工。如今宣布將啟動越南新廠投資計畫，明顯是在為2025年的產業景氣復甦提前布局。

今年以來，自行車族群因面臨庫存調整壓力、股價疲軟不振，不過日系外資券商近期卻將巨大投資評等升到「買進」，建議投資人在股價最低檔時進場布局。

外資券商認為，巨大的庫存去化速度明年上半年會更加快速，並於2025年恢復正常水平。