證交所：資本市場板塊應精簡

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證交所繼向櫃買市場「挖角」其最大本營-生技醫療股之後，最新出刊的《證券服務》雙月刊指出，我國資本市場四合一的議題討論已久，涉及各方意見，要達成共識困難，造成目前多層次資本市場有六個板塊，目標客群互相重疊，讓欲掛牌的企業混淆。

證交所在10月號《證券服務》雙月刊中，以「由近十年IPO趨勢淺析臺灣資本市場國際定位」為文，並作上述結論。證交所指出，參考日本交易所集團（JPX）於2022年進行市場重新劃分之改革經驗，「有朝一日，我國終將面對此重大課題」，未來面臨的挑戰與事前的準備工作值得各界共同探討。

「由近十年IPO趨勢淺析臺灣資本市場國際定位」共洋洋灑灑長達14頁，作出以下結綸：

香港交易所曾於2016年發布專題研究，論述香港市場股價偏低的現象，內文指出各資本市場基於自身特性，包含上市公司的行業組成和發展階段、投資人基礎、投資人成熟程度和行為等，塑造出每個市場的「市場常態」，與本專題研究欲探討的「國際定位」不謀而合。

首先在制度面，集中市場至2018年推出多元大型無獲利條件以前雖有逐步放寬獲利標準，但整體的核心架構並未改變，仍是偏好於具備穩定商業模式的企業，若要大量吸引以市值為導向且無獲利的創新公司掛牌，仍須時間發酵。

第二，我國資本市場股票初次募股（IPO）籌資金額相較債券籌資及現金增資（SPO）為低，顯示我國上市企業慣於利用再發行市場成長茁壯。

另近十年於集中市場225家IPO公司，以國際標準衡量多屬於中小型企業，產業價值鏈屬性為上、中游業者，平均籌資規模較低。

第三，因我國無法歸類於高本益比市場，且折價現象使IPO評價低於大盤，2016年優先實施競拍制度後折價現象似有擴大跡象。

最後，透過KY公司及日韓交易所數據反應集中市場國際定位，結果顯示KY公司平均規模及評價較本國上市公司為低，韓國交易所（KRX）與JPX主板於IPO公司市值、規模及評價皆高於我國。

整體而言，剖析十年我國集中市場IPO趨勢後，可以大致勾繪我國市場氛圍容易吸引規模不大、產業屬性與新興創新產業重疊性較低，及可以接受我國市場較謹慎評價之企業。

與目前我國集中市場主板與創新板欲推動大型無獲利、以市值為核心、具創新技術及可能須要高評價之客群而言，存在現實上的差異。因此，雖然近年法規開放速度加快，惟集中市場數十年發展下來所形成的「市場常態」及「國際定位」，仍須要時間進行質變。

建議內容如下：

調整發行市場制度時，須先定調大方向為何，透過各面向分析與理解我國市場定位後，若各方共識係將目前定位持續深耕並與其他國際交易所作出差異化，那就不必因短期無法吸引大量風險性較高的創新公司而焦急萬分。

反之，如果長期目標要使市場發生質變，吸引著重於市值導向或是無獲利的創新公司，本專題研究試著提出短、中及長期建議，簡列如下：

1、短期：調整上市產業類別：

研究發現，近十年IPO案件，有35件被歸類於其他類，居各產業之冠，易讓投資人混淆且難以與其他同業進行比較，若主板或創新板能重新調整產業定義，讓投資人更容易識別那些是具有技術及發展潛力的群體，可能評價也會順勢提高。

2、中期：需檢視承銷制度：

因創新公司營運所需，相較於其他一般公司，更注重於評價及籌資金額，與國際相較，我國IPO評價及提撥比率略低，致整體IPO籌資金額較少，可能會降低創新公司籌資意願。

目前我國採取競價拍賣制度優先與承銷價連結興櫃價格等措施，確實與韓日多採用詢價圈購且可用新股或老股籌資較為不同，且近年承銷價折價現象有擴大跡象，除了市場因素外，部分中介機構反應，承銷制度有過度保護投資人之虞，若上市後價格跌破承銷價一定範圍則要提出合理說明，否則將會處記缺點，致承銷商並無誘因提高承銷價。

然而，承銷制度牽連甚廣，從主管機關、券商公會、證券業者到證交所等均扮演重要角色，整合時間較長，未來若欲滿足創新公司需求，如何調整承銷制度，同時能滿足公司期待與兼顧保護投資人的原則，是未來值得研究的議題之一。

3、長期：

探討資本市場整合之可行性我國資本市場四合一之議題已討論許久，然牽涉到各方意見，要達成共識相當困難，造成今日我國多層次資本市場有上市、上櫃、興櫃、創櫃、創新板、戰略新板等板塊，目標客群互相重疊下，容易讓欲掛牌的企業混淆。

參考JPX於2022年進行市場重新劃分之改革經驗，有朝一日，我國終將面對此重大課題，未來面臨的挑戰與事前的準備工作值得各界共同探討。

證交所說明，JPX於2022年4月施行新制，將原有市場一部、市場二部、Prime（主板）、JASDAQ（標準）及JASDAQ（成長）板塊精簡為三個，分別為Prime市場、Standard市場及Growth市場。

其中，Prime（首要、主要）定位於市值較大、流動性佳、具優良公司治理及承諾永續成長之公司；Standard則屬市值符合一般水準、流動性且符合基本公司治理標準之公司；成長市場Growth則鎖定具有高成長潛力，但投資風險較高之公司。