海外引資 櫃買前進香港

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為持續提升優質上櫃公司的國際能見度，並擴大海外機構投資人參與櫃買市場契機，櫃買中心疫情趨緩後海外引資計畫一波波，繼先前2月間走訪馬來西亞、泰國，4月又赴新加坡後，本次則是與富邦證券合作，偕同雙鴻（3324）、力旺（3529）、M31（6643）等七家優質上櫃公司，預計將於25～26日前往香港辦理法人說明會。

櫃買中心表示，受新冠肺炎疫情影響，本次法說會是櫃買暌違五年後再度率領上櫃公司前進香港舉辦實體說明會，也受到當地機構投資人的高度關注。

本次的引資活動由櫃買總經理李愛玲親自率隊，邀請具有市場題材及深受法人關注的大學光、雙鴻、力旺、譜瑞-KY、宜鼎、胡連，以及M31等七家優質上櫃公司，產業類別涵括人工智慧（AI）、IC設計、車用電子及精準醫療服務等產業領域，該七家上櫃公司都是具產業代表性且近期市場聚焦的亮點企業。

此外，櫃買中心也指出，此次說明會除將安排海外投資機構法人與上櫃公司高層透過一對一的會談方式，讓投資者能夠深入了解這些優質公司的發展策略與營運動態外，櫃買中心也將藉機向當地投資機構法人介紹櫃買市場的特色、推動永續發展成效及最新發布的氣候韌性指數等，預期可吸引國際機構投資人對台灣上櫃市場的進一步關注。

櫃買中心長期以來致力提升台灣與國際資本市場的接軌，扮演外資法人與上櫃公司間的溝通橋梁，積極協助優質上櫃公司提升國際知名度，提高外資法人的投資意願。

近年來，櫃買中心的努力也逐漸獲得國際機構投資人的行動支持，據統計，近十年來櫃買市場的外資交易比重自2013年的6％成長至2023年9月底的21.3％。

展望後市，櫃買中心表示，未來仍將持續積極規劃各項引資活動，在資金無國界的時代，希冀能持續提升台灣優質公司國際能見度，進而為台灣資本市場帶來更加充沛的資金動能。