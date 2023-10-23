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櫃買 明年把關不保本商品

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櫃買中心公告修正「證券商辦理衍生性金融商品交易業務應注意事項」第三條，並預計將自113年1月1日起實施。

櫃買中心指出，本次增修旨揭條文第三條第一項第六款「所提供商品如屬不保本型商品，應取得客戶聲明無受勸誘以借款、舉債等方式取得從事交易之資金，該聲明得以書面、電子郵件、電話、視訊或其他雙方同意之方式為之，並留存紀錄」之規定。

考量證券商配合本次規章修正尚須調整內部作業，櫃買中心給予緩衝時間，預計該新增條款將自113年1月1日起實施，呼籲各證券商儘速配合調整內部相關作業。

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