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聯準會主席鮑爾19日發表言論指出，通膨仍太高、經濟成長需放緩，並暗示暫停升息持續得更久，消息帶動美債殖利率跳高直逼5％，加上油價漲至以巴衝突後的新高，衝擊美股四大指數全面收低。

台股20日早盤開低後，一度重挫超過175點摜破16,300關卡，盤面上電子權值股漲跌互見，所幸在區間下緣出現低接買盤拉抬，帶動跌點快速收斂，終場大盤下跌12.01點，收16,440.72點。

台指早盤跟隨美股走跌，在AI指標股持續重挫，金融、傳產股拖累，所幸權值王台積電第四季展望優於預期上漲1.83％成為撐盤要角，大幅收斂指數跌幅。整體來看，台股上周五收長下影線黑K，顯示指數在下檔有低接買盤湧入，目前支撐應相對充足，惟後續仍須觀察中東衝突及聯準會對利率前景看法等，相關事件對美股及台股影響。

群益期貨表示，外資賣現貨買期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面呈現保守。技術面上，台股周五收長下影線K棒，目前在台股波動率逐漸上揚下，短線台股的反彈仍可以選擇權方式保守操作。

台指期周五下跌48點至16,413點。價差方面，台指期轉為逆價差27.72點，電子期轉為逆價差1.69點，金融期逆價差縮至0.91點。在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少864口至5,215口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少727口至4,579口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少512口至587口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,300點，賣權未平倉最大量集中在16,000點。全月未平倉比（put/call ratio）由0.93升至1.01。VIX指數上漲0.47至16.5，整體選擇權籌碼面中性。