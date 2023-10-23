以巴戰事恐擴大 油金震盪

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目前以巴衝突擴大，使得黃金、原油市場都相當緊張，由於加薩醫院被轟炸全球開始出現譴責以色列的聲音，而美國及以色列則極力否認是以軍所為，細看哈瑪斯背後勢力有中、俄、伊朗的影子外，目前中東主要國家的態度仍是偏向指責以色列居多，難免讓人聯想到6、70年代的中東危機，目前是有媒體指出消息人士透露OPEC是不會實施石油禁運制裁，但戰事是否進一步擴大仍須觀察沙烏地阿拉伯的態度，以及以色列是否會有過多激進作為，後續伊朗是否會封鎖霍爾木茲海峽都值得關注。

另一方面，在18日晚間美國宣布將部分放寬委內瑞拉石油的制裁，而時間點將於委內瑞拉明年推動民主選舉後放寬，不難看出美國背後目的是為了要讓石油供需更加均衡，否則除了俄烏戰爭、OPEC+減產以及目前以巴衝突的緊張，都將可能將油價推升的更高，進而影響通膨。

從CFTC籌碼面角度觀察，輕原油10月13日最新數據顯示表彰投機操作部位的管理基金期貨+選擇權淨多單減碼37,754口至268,908口，雖然是多單進行減碼，但整體而言仍需觀察戰事是否擴大，倘若雙方陣營有進行任何制裁或激進作為，都將對於油價上有更劇烈的波動，又如果戰事未波及其餘地區，黃金以及原油的行情僅僅是曇花一現而已。（永豐期貨提供，黃彥宏整理）