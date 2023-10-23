維加斯區域中心 徵合作夥伴創雙贏

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你有項目需要資金擴展、完成或設廠嗎？2017年獲移民局核准的維加斯區域中心（Vegas Regional Center，簡稱VRC）可提供台灣企業融資平台，幫助企業在美國發展，尤其企業在美國發展益趨嚴峻的情況下，與VRC合作平台，將是一個難得的商業發展機會。

近年來，在拉斯維加斯成功開發「維加斯貿易村」的劉格中（Jame Liu）表示，VRC 2017年即已獲移民局核准，期望與穩定項目、合作項目、創業項目的各界人士，合作共創雙贏。區域中心是美國政府為了能將投資資金匯集於政府指定的特定區域，以有效促進地方經濟發展。

美國政府1993年起在EB-5移民法規中特別設立了一種「區城中心移民方案」，即投資人若投資於通過美國政府核准的「指定區域中心」，則企業申請條件中對「須直接創造十個就業機會」的規定，可放寬為「直接或間接創造十個就業機會」。

VRC期望和加州、內華達州，具1,000萬美元以上項目的業界朋友合作共創未來。VRC合作對象，包括：1、在美已有項目但資金短缺者。2、已具有部分資金想在美啟動項目者。3、有土地閒置想進行開發者。4.有資金想在美買土地進行開發者。4、一群自己人有資金想辦項目申請美國移民者。5、其它。

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