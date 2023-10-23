金屬中心慶60年 臂助產業高值化

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112年10月20日金屬中心於楠梓高雄總部迎來60周年慶，活動中有總統府沈榮津資政、經濟部次長林全能、高雄市長陳其邁及相關產官學研代表共襄祝賀。慶典活動中首先播放60周年回顧影片，隨後慶祝儀式的啟動，象徵中心將秉持永續創新，邁向金彩百年，場外則是展開中心的園遊會，讓全體來賓以及同仁共享中心60周年所帶來的蛻變成長的喜悅。

沈榮津資政致詞時表示，金屬中心從成立之初就致力於推動台灣金屬產業的發展，以其建立之金屬二次加工技術，除協助中鋼建廠外，並提供國內金屬加工產業發展之所需，使我國成為扣件、手工具、閥、模具等產業之生產王國，後續更成功促成國內金屬加工製造業跨足國內汽機車、精密機械、醫療器材等產業。尤其近10幾年來，金屬中心研發與服務之範圍，從傳統金屬加工範疇逐漸擴及電動車、風力發電、光電半導體設備、循環經濟、國防航太等新興產業，持續推動產業加速往高值化邁進，再次驅動台灣經濟及產業新成長。

金屬中心林仁益董事長致詞時也表示，金屬中心身為經濟部轄下之研究型法人，這一甲子走來，不斷透過組織活化，讓中心具備創新研發與服務量能，如協助經濟部成立「經濟部傳統產業創新加值中心」，陸續成立醫療器材、海洋科技和航太科技等處級部門，擴展服務至航太、手工具、離岸風電、水五金、醫材、綠能等關鍵產業。

另外，協助規劃高雄興達漁港轉型為海洋科技基地，設立「高雄海洋科技產業創新專區」，並將成為台灣離岸風電海事工程、海洋科技人才及科技研發等培育基地。金屬中心已歷經60年淬鍊並一路陪伴著台灣金屬產業成長，並展望百年典範標竿目標勇往邁進。