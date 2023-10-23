中市府SBIR 助業者創新

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臺中市政府經濟發展局為提攜中小企業創新研發，推動「地方產業創新研發計畫（SBIR）」，今（112）年度共有100家業者提出申請，經過兩階段委員審查，最終核定35家業者，補助款2,625萬6,000元，於10月17日舉辦簽約儀式暨管考說明會，攜手六大領域產業代表，加速轉型步伐，厚植產業實力，邁向永續。

簽約儀式由六大領域業者代表簽署，獲得補助就是肯定，分別為代表民生化工領域的中鎮醫療產品科技公司技術長陳久芳、生技醫療領域的台灣蘭花公司董事長、洪慎憶光電資通領域的頎茂光電公司董事長特助詹舒勝、金屬機械領域的凡仕成企業公司總經理唐誌成、淨零碳排領域的晏邦電機工業公司董事長王邦枝及創新服務領域的尚進教育訓練公司總監徐英超。

臺中市經發局長張峯源表示，市長盧秀燕上任以來，結合中央資源挹注超過1.3億元，補助臺中市近200家中小型企業，進行產品創新及技術提升。據中華經濟研究院分析結果，整體來看108至111年SBIR補助成效，為總體經濟帶來28億4,200萬元產值，訂單活動創造GDP為13億6,310萬元，帶動686人次就業需求。

臺中市今年度SBIR計畫具多元特色，與在地供應鏈建立緊密聯繫，接軌國際趨勢，致力淨零轉型，也著眼社會及長照議題。「青創夢想家計畫」提供一條龍創業輔導，包括臺中市地方型SBIR、青創貸款、創櫃板登錄輔導，並規劃創業競賽、講座、交流活動等，相關資訊可至臺中市青創夢想家官網（https://youth-taichung.com.tw/）查詢。