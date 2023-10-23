以巴衝突 科技股盤整期恐拉長

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以巴衝突與俄烏戰爭對股市衝擊比較

以巴衝突升溫，若戰場延伸為地面戰，未來衝擊金融市場時間勢必拉長。國內大型銀行業者認為，以巴都非產油國，需觀察戰爭範圍是否擴大到其他中東地區，若油價未大幅度上升，能源價格衝擊較小，對金融市場影響可控，但諸多科技大廠在以色列設廠，可能不利AI技術發展，拉長科技股整理時間，加上避險情緒居高不下，美元勢必續強，也不利美股及台股走勢。

中國信託銀行認為，新的地緣政台風險出現，無疑對全球政經局勢投下一顆震撼彈，但總體若以色列未與伊朗發生直接衝突，預期對周遭產油國的擴散性相對有限。多國共同呼籲停止戰事升級，事件重演1973年石油禁運報復的可能性不大，觀察美銀美林全球金融壓力指數，未如去年俄烏衝突爆發後快速走升，甚至低於今年3月美國中小銀行危機時，金融市場風險尚未外擴。後續關注伊朗是否加入戰局，增加石油及天然氣價格上漲，通膨壓力干擾聯準會決策的可能性。

台新銀行強調，後續要觀察戰爭規模、層級是否擴大，目前戰火侷限在加薩走廊，且主要是以色列和哈瑪斯駁火為主，若維持當前局勢，金融市場雖然仍會隨戰爭局勢變化加大波動性，但最終還是會回到基本面，此狀況對全球經濟影響是相對是最小。

若戰事升級、周邊黎巴嫩和敘利亞也參戰，將演變為代理人戰爭，屆時美國可能會對伊朗祭出制裁手段，將推高全球油價，也進一步放大市場避險情緒，並將拖累明年全球經濟成長，應持續關注是否升級為全中東地區大混戰。

基本情境下，目前戰火對台股影響相對有限，台股短期波動，短線油價上漲受惠的塑化上游，黃金上漲受惠的黃金概念族群可望強勢，展望後續，戰爭沒有擴大的情境下，台股受惠年底旺季效應，且總統大選行情啟動，台股可望回復多頭走勢。

公股銀行認為，許多科技大廠包括英特爾、輝達、IBM、Google、蘋果皆在以色列設廠，可能影響AI等技術發展，拉長科技股整理時間，且地緣政治衝突會使避險情緒升溫，美元偏強也不利美股及台股走勢。