買黃金避險 留意三重點

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國際金價在以巴衝突爆發後，盤中已漲破每盎司2,000美元大關，國際市場看多。台灣銀行指出，雖然市場普遍預期國際金價將會持續向上，但未來金價走勢，需要觀察三重點，即中東地緣政治影響範圍、國際油價帶動情況、聯準會官員對是否升息的態度。

台銀表示，10月7日爆發以巴衝突引發投資人避險情緒急遽上升，市場資金流向避險性資產，黃金獲得部分資金青睞，國際金價自低檔反彈，推升金價於10月9日至13日單周攀升約100美元，最低1,832.15美元、最高1,931.70美元，創近7個月來最大單周漲幅，後續盤中更已漲破2,000美元。

10月18日雪梨金市以1,922.7美元開市，市場擔憂中東地緣政台風險持續擴大，避險情緒急遽升溫，金價一路飆升，一度站上1,960美元，創8月初以來新高。

聯準會釋放出中性偏鴿訊息，11月不升息機率升高，雪梨金市19日開盤後金價再一路狂升，金價最高一度來到1,982美元。20日國際金價則幾乎維持1,980美元以上的高檔。

台銀分析，技術指標來看，金價已由空頭轉成多頭走勢，短中期有利金價持續盤堅，未來影響金價的因素，首先主要為以巴戰爭避險資金動向，但戰爭的動態及牽涉範圍還是充滿不確定因素；同時全球通膨狀況看似降溫，近期聯準會官員紛紛表態支持無需再升息的鴿派言論，激勵金價盤堅趨勢，但短期內仍需要密切觀察聯準會年底前是否再升息，及升息循環是否已進入尾聲。另應觀察以巴衝突可能帶動油價上漲的程度，國際油價飆高，進而就會造成通膨壓力。

摩根大通預估，明年金價第一季1,950 美元、第二季2,030美元、第三季2,100美元、第四季2,175美元。