存股族愛 科技股ETF績優

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9月ETF定期定額戶數增加排行

近幾年ETF成為存股族投資主流，若選擇長線潛力強的ETF，還能加速投資人財富增值。根據統計，8月定期定額交易戶數前20大ETF中，績效前十名有半數為科技股ETF，近一年定期定額報酬率從14.73％至32.25％不等，顯示科技股長期高速成長的特性，使科技股ETF更容易獲得優異的報酬。

群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，儘管半導體景氣僅兩年遭遇俄烏戰爭、通膨、地緣政治等不利因素影響短期發展。隨著上述利空逐漸淡化，預料半導體仍將持續成長。

半導體應用領域持續擴大，對人類社會的影響力也逐步放大，晶片持續微縮、AI為半導體主要推動引擎、自駕時代走入日常、地緣政治形塑未來半導體樣貌。

台灣半導體護國群山企業不僅成長前景與獲利能力佳，當中更有不少願意與股東同享獲利、採行高配息政策的公司，提供投資者在布局台灣半導體產業外，還能同時兼顧存股收益之需求，達到息利雙收投資目標，建議善用結合半導體主題及收益特性的台灣半導體收益ETF來參與，透過指數成份股篩選出具在股息、獲利能力與股價動能上都相對出色的個股，以更精準掌握半導體高息股，提升投資效益。

統一投信指出，美國經濟軟著陸機率高，使近期華爾街分析師進一步上修對美股大型企業的獲利預估。

大型科技股因營運穩健，獲利成長早已率先回到成長軌道，明年預期將持續上升，AI助攻也為科技股增添成長動能。在高利率背景下，當前市場資金環境較為緊縮，若未來聯準會展開降息，還能為科技股進一步帶來評價上升空間。

野村投信投資策略部副總張繼文認為，從第三季開始台灣就正式進入消費性電子備貨的旺季，尤其是在8月過後，各個產品拉貨的力道更是益趨明顯，加上還有隔年的財測利多行情，第四季的台股多為抗跌強漲。

統計2016年以來台股表現，擁有電子旺季加持的第四季和財測利多行情的第一季表現最為出色，平均漲幅分別達1.86％及4.86％，整體而言第四季為進場台股最佳時機。