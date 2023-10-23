境外股票基金 連七月失血

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境外基金9月淨申贖情況

根據投信投顧公會統計，9月境外基金淨申購金額達新台幣34.78億元，其中平衡型最受台灣投資人青睞，反觀股票型基金單月淨申購大減190.18億元，連七月失血，顯示各市場熱度不一；另以單一國家來看，美國股票贖回金額最大，而今年熱門的日本股票基金則維持高度成長，9月淨申購達新台幣42億元。

若就9月份個別基金淨申購金額前十強排行，5檔固定收益型、2檔平衡型、2檔股票型及1檔貨幣市場型基金，前五強分別為安聯收益成長、摩根美國智選、聯博美國收益、PIMCO全球投資級別債券以及摩根環球企業債券基金。

雖然境外股票基金9月失血近新台幣200億元，但仍有受國人青睞的商品，像是：摩根美國智選、施羅德環球計量核心、瀚亞日本動力股票、富達全球入息及法巴日本小型股票等五檔基金，為當月淨申購前五強的股票型基金。

瀚亞投資-日本動力股票基金研究團隊表示，外資短期獲利了結日本股票後，近期又開始伺機加碼日本股票，意味著外資長期仍看好日股的續漲力道，也透露出對其基本面與企業結構重整提升資金效率的長期信心。另外，繼5月後，每年11月為股票回購最繁忙的時點，對日本股市在年底前提供支撐；當前靜待今年上半年企業獲利公布，企業界時會再視狀況決定是否加碼股票回購，預估回購熱度將彌補前些時間的停滯，日股有望再攀新高。

元大投信表示，今年以來，弱勢日圓已大幅推升日本製造業獲利。今年日本企業普遍預估美元兌日圓匯率將落在1美元兌125至130日圓區間，而近期以來到1美元兌150日圓大關附近，製造業海外匯兌的收益預期更加豐厚，未來財報數字提升的幅度預期更大。過去十年日股獲利倍數成長，但評價成長不及美股。目前日股的預估本益比僅14倍，依舊低於美股的20倍；未來市場反彈時，有望展現更佳動能。