走勢拉回整理 日股基金買點到

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日本基金近一年績效前十強

日股近期震盪劇烈，但在企業重整計畫、回購計畫以及新型個人儲蓄帳戶（NISA）等利多將在第四季至明年持續發酵，長線行情看好。投資專家表示，受外資獲利了結影響，日股近期走勢拉回整理，短期休息或拉回修正都屬健康循環，長期投資日本的論證仍相當完整，走勢整理反而提供投資人進場加碼的好機會。

根據Lipper統計至10月18日，境外日本基金近一年平均績效約14％，瀚亞投資日本動力股票基金短中長期績效亮眼，近一年報酬是同類型基金當中，唯一超過3成的日本基金，而該檔基金短中長期績效均居首位。

績效亮眼推升瀚亞投資日本動力股票基金在台銷售熱度，該檔基金已是台灣最大的境外日本基金。根據投信投顧公會統計，國人持有金額自今年來至9月底，大增16倍至新台幣124億元。

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊指出，日股高漲後，評價已與長期平均差不多，但相比歐美股市較便宜，價值型類股仍具吸引力；目前日股的支撐來自企業股票回購，未來還有很大部分的企業有機會跟進股票回購，對日股帶來正面效果。

瀚亞投資日本動力股票基金在操作上，不追求成長型類股，著重在價值型個股，預估當市場或企業逐步正常化，將會給投資人更多誘因，同時，成長股早在前些時間已漲至高點，資金輪動下，有利於價值型股票表現。

日本新型個人儲蓄帳戶（NISA）制度將於2024年上路。瀚亞研究團隊認為，雖然日本財富分布並不均衡，但市場預估，NISA上路後，將逐步吸引2兆日圓的資金流入股市，相比日本國人儲蓄金額高達9兆日圓，已保守看待，但NISA仍可對日股帶來激勵效果。