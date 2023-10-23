避險需求升溫 多重資產基金抗震

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可趁機度過短線波動，並掌握股債重返多頭行情。

升息近尾聲，雖然股、債市同步出現相當不錯的布局點，然金融市場波動大，法人表示，若投資人不知如何作資產配置，建議以多重資產基金因應金融市場波動。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕指出，根據最新點陣圖顯示聯準會降息時間將往後遞延，不過升息步入尾聲的方向仍不變之下，市場機會仍大於風險。

而在現階段市場不確定性尚存、避險需求猶存，以及殖利率仍具吸引力下，訴求穩健配置的資金仍有望持續青睞資產品質較佳的投資級債，後續表現仍不看淡。

第一金全球永續影響力投資多重資產基金經理人李艾倫認為，債券收益率已來到長期投資持有水準，加上股市歷經修正後，重返成長趨勢，現階段升息尾聲，股、債市的確出現相當不錯的布局時點，不過，投資人仍會擔心短線波動大的環境而裹足不前。

對抗市場波動，投資人不妨選多重資產配置策略，有機會降低短線波動、同時掌握股債重返多頭，由於轉折行情到來的布局時點，隨近年法人與一般投資人對於永續資產投資需求大幅成長，也帶動永續影響力投資股票，與相關綠色債券等標的，有機會在升息尾聲及停止升息後，展望較佳投資表現空間。

隨著第四季傳統旺季開展，根據Factset預估，史坦普500大企業第三季企業獲利年增率預估為-0.3％，2023年第四季以及2024年第一季和第二季將分別成長7.8％、8.2％、11.8％，顯示企業獲利有機會逐季回升。

富蘭克林證券投顧強調，10月7日以巴衝突爆發以來，全球金融市場即使上漲，仍處於驚驚漲格局，對於是否進一步升息，聯準會官員們看法仍分歧，目前市場依然處於眾多不確定性環境，建議可多元配置或以多元基金投資組合度過市場波動期。