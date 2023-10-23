明星新藥帶旺 生醫基金搶鏡

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醫療生化基金績效表現

今年來MSCI世界醫療保健指數僅在平盤附近，不過醫療生化個股各自表現，投信法人表示，掌握糖尿病、減重、阿茲海默新藥的藥廠股價今年迄今一飛沖天，漲幅超過50％，胰島素藥品大廠禮來同期漲幅更高達67％，過去有疫苗題材加持的莫德納疫後光環不再，今年迄今股價重挫超過5成。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，本月11日諾和諾德藥廠因為減肥藥品Ozempic療效顯著，已達可停止臨床實驗的標準，提前結束臨床實驗，在消息一出之後，減肥藥相關大廠包括諾和諾德、禮來等股價皆出現大幅上漲，目前尚有超過54項治療肥胖症藥品正在臨床實驗階段，顯示廠商一致看好肥胖症藥品潛在商機。

今年醫療個股的股價走勢分歧，有搭上減重、糖尿病、阿茲海默，以及基因缺陷藥品市場的個股，年迄今股價相對亮眼，至於沒有重磅藥物加持的莫德納、輝瑞、亞培等，股價走勢則相對失色。

除了自行研發新藥，目前市場亦出現重量級製藥公司溢價收購具潛力的生物科技公司，反映出醫療產業併購整合將持續，一旦美國升息壓力減緩，現金充裕的大型製藥公司，將持續透過併購增強產品線，有利於醫療股價動能。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕指出，今年來醫療次產業中，除醫材表現較強外，其他如製藥、醫療保險等呈現區間整理，不過隨著醫療保健獲利上修，新藥、手術醫材、醫療需求等利多浮現，後續可望吸引資金回流配置。

其中新藥研發方面，FDA於7月初通過阿茲海默症新藥藥證，市場預估每年全球銷售規模將超過百億美元，有助帶動相關藥廠獲利表現；減肥藥物銷售暢旺，市場規模超過千億美元，市場商機亦值得期待。

近期科技族群回檔、聯準會可能讓高利率環境維持更久，股市波動劇增，但醫療保健行業的相對抗跌，雖然短期具成長性醫材、手術相關族群跟隨市場氣氛不佳而錯殺，中長期新藥研發動能持續，手術回溫帶來的商機，也有助支持類股表現，後市仍值得留意。