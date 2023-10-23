高齡住宅營運正向 長照REITs有戲

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不動產證券化基金績效表現

美國經濟硬著陸的尾部風險正被排除，使先前預期防禦性債券投資者大舉調整策略，造成9月殖利率快速反彈，及股、債、REITs等各類資產同步修正，近一個月REITs雖隨美股走跌，但醫療REITs較整體修正狀況相對穩健，主要因高齡住宅營利繼續朝正面發展，後市長照REITs可多加關注。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，高齡住房產業龍頭上調全年指引，反映高齡住房運營投資組合的淨營業收益預期再次上調。受益於市場租金成長與社會安全生活成本調整（COLA）的成長，其定價能力也保持強勁，租金成長更達到創紀錄的6.7％。

高齡住房租金增長確實彌補通膨影響，長期老年人住房需求增加，疫後入住率持續改善，預計租金長線增長將有撐。由於老年人住房需求仍維持強勁，預計租金增長可望延續。美國通膨緩解且升息已進入尾聲，對長照REITs相對有利，尤其入住率持續改善，顯示營收獲利基本面持續改善。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，前三次美國停止升息後至開始降息期間，美國REITs漲幅均超過15％，且第二季財報轉佳，展望上修比率高達71％，隨升息進入尾聲，美國REITs將迎接第四季多頭行情。且目前折價幅度擴大至20％以上，已進入嚴重超跌區，股利率達4.4％，評價極具吸引力，現正是布局甜蜜點。

PGIM全球精選不動產證券基金產品經理林芷麒認為，美國長天期公債殖利率再度向上，但REITs股利率目前與10年債持平，看好REITS的抗通膨特性，相對收益優勢再現，且經濟持續溫和擴張，在基礎設施、資料中心、雲端運算等趨勢性發展帶動下，替REITs帶來強大的成長商機，預期未來表現持續正向。

REITs雖然短期受殖利率影響，但綜合觀察子產業其股利發放及配息率、評價比、租用率，建議仍可主要布局零售、醫療保健相關，輔以工業及資料中心做配置，同時避免商辦類，將可獲得穩定股利率以及未來價格回升契機。