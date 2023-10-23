被低估的醫療保健類股

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今年來醫療保健類股表現相對落後，不過，當投資人對此產業興趣缺缺時，反而是進場絕佳時機。特別是今年新藥批准數量將創新高，與各項新療法的持續發展，造就長期的成長契機。

過去開發一種新疫苗需要10年時間，最快是4年，但經歷疫情的洗禮，現在速度大幅提高，新的mRNA技術能夠在約10個月的時間內開發出兩種非常成功的疫苗，且有效比率超過90％。

其他龐大且尚未滿足的醫療需求方面也取得進展，例如肥胖。現在每週一次的注射療法可以減輕15％甚至20％的體重，藥物相當安全，還能改善糖尿病。不僅於此，如此的減肥效果也能改善心血管疾病，最近的數據顯示，透過改善減肥效果，可以將心血管疾病的風險降低20％，這是一個很大的突破。

另一個是針對失智症的新療法，抗體可以進入大腦並去除被認為是阿茲海默症主要原因的斑塊。第一種療法今年剛剛獲得批准，第二個將在未來幾個月內推出，目前這些療法經過臨床研究證明可以減緩疾病的進程。疫情也帶動即時檢測系統的發展，我們能迅速獲得正確的評估，每年都能獲得涵蓋多種呼吸道疾病的疫苗，對整體社會都是一件好事。

當談到創新的療法，成本與負擔能力是人們的主要考量。不過，今天我們花費數十億至數千億美元所購買的產品，是10年、12年、有時甚至是15年前開發並問市的，隨著這些產品開始失去專利並面臨仿製藥競爭，價格會大幅下降，有時下降90％甚至更多。過去30年以來，新藥在美國醫療保健支出中所佔的比例並沒有改變，儘管目前推出新療法能解決高度未滿足的醫療需求，但這占比一直在18％～20％左右。

另一個有利的因素是企業購併。目前進入市場的藥物中有65％最初是由中小型生技公司所開發，在許多情況下帶來創新的是小型公司，然後，大型製藥公司需要創新來抵消其專利到期的影響，以便繼續發展，這個企業購併以持續成長的循環將會持續，且價格通常會有50％～100％甚至更高的溢價。

今年初市場曾擔心將陷入經濟衰退，如今的共識是將實現軟著陸，加上通膨開始放緩，市場表現良好。不過，經濟所面臨的壓力真實存在，縮表把資金抽離經濟體系，銀行貸款正大幅衰退，這些都需要時間才會看到其對於經濟的影響，而2024年所造成的影響會比2023年更大，目前市場對於企業獲利相對樂觀的預期仍存在著風險。

我們認為，目前醫療保健產業的交易價格低於市場水平，且大盤的獲利風險確實使醫療保健股的防禦性和低廉的估值位於相對有利的位置。同時，產業的創新持續增加，但尚未受到市場重視。這些均提供投資醫療保健產業的良好機會。