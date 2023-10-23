氣候變遷基金 賺永續財

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地球發燒，帶來的不只是極端氣候頻繁出現，還有生態的大轉變。根據南極研究科學委員會（SCAR）預估，2100年約有8成的皇帝企鵝恐因為失去棲息地而消失，富蘭克林投顧表示，因應氣候變遷刻不容緩，從上到下齊力積極動起來，自救也救他。

全球日益重視大規模減碳等相關政策的落實與執行，預期將對全球經濟、產業營運、人類生活等面向迎來重大變革。富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格．卡麥隆分析，當前全球經濟和地緣政治前景存在高度不確定，卻無損於投資在減緩和適應氣候變遷主題的強烈動力，其影響所及遍布全球與各行各業，意味著投資人在加入對抗氣候變遷的同時，也能積極從中把握致富密碼。

從能直接聯想到的再生能源，到提高能源效率、永續運輸及農林業，水資源管理與回收再生等，都存有許多提供全球氣候變遷解決方案的亮點企業，舉凡廣為熟悉的微軟、Google母公司Alphabet及被喻為護國神山的台積電等產業龍頭。富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理團隊預期，特別是針對處於低碳經濟轉型加速階段，已設定明確減碳目標並有產品或服務能幫助他人減碳的企業，在此波氣候商機中脫穎而出，帶動營收與獲利增長進而反應在股價上。

此外為避免金融產品漂綠行為及投資人混淆，歐盟在2021年實施「永續金融揭露規範（SFDR）」，依ESG資訊揭露程度分為三類，其中富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金就是屬於最高檢視標準的歐盟SFDR規範第九條，是具備永續投資目標的產品的深綠基金，與同類型基金存有三大差異，包括「採取核心價值投資策略」、「相對大盤加碼原物料類股」及「全球化布局」，嚴謹管理且靈活操盤，讓該基金一舉奪得2022年「指標」年度台灣基金大獎及「全球股票」《最佳表現基金大獎／傑出表現》。