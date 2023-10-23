華銀科技防詐 打造堅實金融防護網

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金融詐騙日益猖獗，加上銀髮世代來臨，詐騙集團藉由各式話術及手段進行詐騙，導致遭詐騙的受害人數與金額均節節攀升。華南銀行深知防制詐騙並守護客戶財產，已是刻不容緩的工作及重要的職責。

歷年來華南銀行辦理防制詐騙一向不遺餘力，截至112年9月止，成功攔阻詐騙案件共計213件，總攔阻金額達新臺幣1.96億元，已超越111年全年1.3億元。

為了讓民眾瞭解詐騙手法及案例，華南銀行在臨櫃、網銀、ATM以及社群媒體等管道都有防詐相關宣導，提升民眾對詐騙的識別能力。華南銀行亦配合金管會「全國368鄉鎮走透透反詐宣導」活動，由華南銀行黃俊智總經理親自督導各分行與警察局共同舉辦防詐宣導。另於112年9月與媒體共同舉辦「2023年反詐騙論壇」，分享各式詐騙案例以及破解詐騙手法，建立民眾正確防詐觀念，降低金融詐騙案件的發生。

為提升第一線同仁識詐、阻詐能力，華南銀行除了定期舉辦訓練課程，以及配合主管機關與警政署提供之防詐案例加強宣導詐騙手法外，並製作「防制金融詐騙參考指引」，讓第一線的同仁立即因應進行攔阻作業。

近日有多起案例，即因第一線行員具有高敏感度，受理顧客匯款或轉帳時，機警察覺異常表徵，通報警方拆穿「假投資真詐騙」案件，成功攔阻近千萬之款項。

此外，華南銀行率先參與內政部警政署及金融機構合作之「鷹眼識詐聯盟」，運用科技精準防堵金融犯罪之發生，並於112年10月16日參與「鷹眼識詐聯盟誓師大會暨金融安全與數位科技趨勢論壇」與其他31家金融機構共同宣誓及成果發表，透過所有金融同業的合作，強化防詐成效，打造讓民眾更安心的金融環境。