程泰工具機實作獎 產學典範

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為有助於工具機與智慧化技術精進與提升創新研究風氣，並鼓勵優秀人才投入此產業，國內工具機大廠－程泰亞崴集團與中興大學攜手，共同舉辦第12屆程泰「精密工具機與智慧化技術」專題實作獎，10月14日在程泰中科廠舉行決賽。

這項實作獎不僅訓練學生之創意思考、組織設計、團隊合作、規劃整合與實作能力，同時強調理論與實作並重，藉由競賽增加校際間學習觀摩的機會，培養學生具有系統設計、整合及創新之能力。將有助於產業界向下扎根，一同為培育下一代優秀產業人才而努力。

這項實作獎今年邁入第12屆，對台灣工具機轉型升級有卓越貢獻。程泰集團董事長楊德華說，這項競賽不僅一年比一年規模更大，而且今年還特別邀請日本名古屋大學和韓國延世大學組隊來參賽。最近全世界不太安寧，除了俄烏戰爭還在進行中，更發生了以巴衝突，以致於目前的軍工產業很熱門。台灣在全世界工具機產值排名第7，出口值排名第5，楊德華董事長也特別鼓勵青年學子加入工具機產業，他說，不僅軍工產業需要大量的工具機，包括航太、醫療、半導體、汽車等各種產業都需要工具機，其實台灣工具機產業是十分具有潛力及未來性，加入工具機產業是很有前景。

中興大學校長詹富智說，這項競賽今年舉辦第12年，參賽選手也已經累計超過3千位，很感謝楊德華董事長這12年來無私的付出，不間斷地舉辦這麼有意義的活動，為產業界及教育界投入這麼多心血，他為台灣工具機產業發展的貢獻，大家有目共睹。

工具機是機械之母，食衣住行的生產設備都是由工具機所加工製造，尤其航太、半導體、醫療器材，更是需要高階精密的工具機去加工，產業能夠強盛，工具機絕對扮演重要的角色。

楊德華期望這項活動能一直舉辦下去。他說，要把這項競賽推廣到國際，邀請更多世界上對工具機有興趣的學校參加，讓更多國外優秀隊伍來台切磋交流，讓這項實作獎成為世界知名的工具機實作競賽。