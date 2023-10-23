頡欣機械 獲鄧白氏中小企業菁英獎

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國內塑膠機械專業領導大廠－頡欣機械10月18日榮獲鄧白氏台灣第10屆中小企業菁英獎（D&B TOP 1000 Elite SME Awards）大獎，該獎項是每年從台灣百萬家中小企業中，經過獨特的評選指數選拔出最具出口競爭力的 TOP 1000家企業加以表揚。

消息傳來，頡欣機械及母集團頡懋實業全體員工均覺與有榮焉，印證了該公司在塑膠押出機與3D列印機的研發創新、製造行銷、數位轉型、智能生產與綠色永續等領域的卓越表現。

頡欣機械／頡懋實業精耕塑膠押出機產業30年，藉由不斷轉型與升級，淬鍊成為產業的標竿，該公司已陸續研發上市的產品包括異型材押出生產線；WPC發泡、異型押出生產線；汽車飾條押出生產線；造粒機生產線；管材押出生產線；精密醫療管押出生產線；塑膠網生產線；3D列印條生產線；膠粒押出型3D列印機；水泥／類水泥3D列印機等，品項豐富度與產品性價比在台灣同業居於領先地位。

頡欣強調，該公司經營團隊因善於把握市場機遇，持續不斷創新和進步，並秉持著品質是企業命脈的原則，致力提升技術力和產品競爭力，及戮力提高產品質量和服務水平，贏得了眾多客戶、合作夥伴的信任與支持，國內外市場不斷擴大，累計30年產品已銷售到全球110多個國家，銷售實績超過2,200套設備，高階優質塑膠押出機的品牌形象深植在海內外客戶心目中，未來該公司將全力落實「共創、共好、共享」的經營理念，期許成為立足台灣、深耕全球市場的頂尖押出專業研發製造廠商。

頡欣機械／頡懋實業經營團隊積極精進、勇於追求突破創新並在各項經營、財務指標均名列前茅的勵志故事，繼2015年頡欣機械，2016年頡懋實業連續榮獲鄧白氏中小企業菁英獎後，今年讓該集團第3度獲頒鄧白氏中小企業菁英獎，並勇奪2023台灣精品獎，在業界傳為美談。

該公司為強化營運內涵、擴大接單能量，今年最後兩個月還將持續參加多項國際塑橡膠大展，包括：11月7日的墨西哥塑橡膠展Plastmagen、11月15日的美國塑膠展AMI Plastics World Expos、11月22日的土耳其國際塑橡膠展Plast Eurasia、11月28日的日本國際橡塑膠展IPF與12月13日的杜拜國際塑橡膠、包裝、印刷工業展 ARABPLAST等，要把性能優異、價格卻十分友善的MIT塑膠機械全力推廣到全世界各角落。