郡泰AI油霧空氣淨化機 大廠青睞

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以油霧回收創新環保技術獲得製造業青睞的郡泰電子，今年所推出的「AI智能高效環保油霧空氣淨化機」，由於能將金屬加工用油經受熱氣化所產生的各種有毒氣體，透過渦輪式強吸以及離心力甩油，將作業環境中有害的微米懸浮粒子幾近清除，創造出友善、健康職場環境，近期接到國內多家大型製造廠全廠區金屬加工機台的客製化安裝。

該公司總經理薛道隆表示，郡泰「AI智能高效環保油霧空氣淨化機」全智能機種，完全顛覆傳統油霧回收機的運行模式，不僅有效達到PM2.5去除，且功效持久恆定，更特別的是，耗材更換及人力維護成本低，除確保作業環境的空氣品質，更毋須建置額外的空污設備，大幅降低製造廠的消耗成本。另外，為創造潔淨空氣，不惜成本採用五道過濾裝置，即不鏽鋼過濾球、百葉油霧擋油板、不鏽鋼織網、透浦式葉輪及高效率過濾桶，油霧經過濾即大部份攔截，餘霧再經氣流改變形成油滴再回收，最終再以離心力及高階濾材進行最後把關，使回收淨化率達99.9％以上。

薛道隆指出，近年來，台灣正推動友善職場作業環境以及企業實現ESG（E環境保護、S社會責任、G公司治理）企業精神，郡泰「AI智能高效環保油霧空氣淨化機」完全符合新製造趨勢，立即獲得大廠青睞，如軍工廠商、航太材料製造商及汽車產業輪框廠等國內多家一線品牌製造廠，均指名使用。

該公司業務經理林龍興指出，郡泰「AI智能高效環保油霧空氣淨化機」可針對不同客戶和加工方式配套適用，如CNC數控車床、數控加工中心機、平面磨床、無心磨床及零件洗淨機使用，以及加工時易產生大量油霧、塵埃、油煙、乳化氣霧等其他設備，除有效淨化空氣外，更防止煙塵、油霧或其他污染物擴散。

另一方面，針對節能需求（節電約30％）所研發的第二代「AI智能高效環保油霧空氣淨化機」，將於今年底亮相。洽詢電話：（06）298-2498，網址：www.jin-tairy.com.tw。