前往主要內容
工商時報LOGO

耐候性佳 友巨新能源 推防水不打膠太陽能支架

  • 工商時報 周榮發
●台灣友巨新能源總經理王安妮。圖／周榮發
●台灣友巨新能源總經理王安妮。圖／周榮發

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

以發展農電共生為營運主軸，在太陽光電領域頗負盛名的台灣友巨新能源，10月18日參加國際智慧能源週，展出100％防水不打膠太陽能支架，該設計有效避免太陽能支架因強化組裝密合的脫膠滲水問題，確保太陽能支架耐候性，降低設備維護成本。

該公司總經理王安妮表示，友巨新能源於2009年即為日、德代工，而看好太楊光電為未來能源主流，已逐漸發展自有品牌，並從支架生產發展到系統建置，由於該公司能依客戶地型、地貌進行電廠客製化設計，以及首創移動式維修，獲得多家企業指名安裝，至今已完成數百MW特高壓發電場，而電廠一經架設，動輒15年以上，為讓客戶免於因設備長期置於戶外易老舊損害之苦，產品全高規處理，通過JISC8955、TUV、AS/NZS1170.2、SGS及台灣TAF規範、SGS鹽霧測試等，其陽極氧化處理更通過美國軍工標準認證，可以抗腐蝕25年以上、屈服強度達260N/mm2以上（可抗17級颱風），因此率業界之先提出25年品質保證。

執行長賴鴻勝接著指出，友巨新能源之所以能承接諸多案場，主要勝出關鍵為超強研發能力，如依地型開發出可調節角度的支架及可調節螺旋地樁及100％防水不打膠支架，如台積電南科廠停車棚防水太陽光電系統即由友巨提供100％防水不打膠支架，為最具指標性的案場。另外，2022年初於台南完成的全台最大室內漁電共生4MW，以及台東最大室內漁電共生場也都全面採用100％防水不打膠支架。洽詢電話：（06）299-1166。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 她月領3萬5「長期搭兩檔ETF」、27歲存到百萬！小資女揭存錢最難的兩件事

  2. 中鋼11月盤價「凍漲」 法人這樣看Q4鋼價

  3. 選前誰必漲？專家曝「22檔大選紅利股」還有3檔高股息ETF也可以參考

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。