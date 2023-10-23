耐候性佳 友巨新能源 推防水不打膠太陽能支架

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以發展農電共生為營運主軸，在太陽光電領域頗負盛名的台灣友巨新能源，10月18日參加國際智慧能源週，展出100％防水不打膠太陽能支架，該設計有效避免太陽能支架因強化組裝密合的脫膠滲水問題，確保太陽能支架耐候性，降低設備維護成本。

該公司總經理王安妮表示，友巨新能源於2009年即為日、德代工，而看好太楊光電為未來能源主流，已逐漸發展自有品牌，並從支架生產發展到系統建置，由於該公司能依客戶地型、地貌進行電廠客製化設計，以及首創移動式維修，獲得多家企業指名安裝，至今已完成數百MW特高壓發電場，而電廠一經架設，動輒15年以上，為讓客戶免於因設備長期置於戶外易老舊損害之苦，產品全高規處理，通過JISC8955、TUV、AS/NZS1170.2、SGS及台灣TAF規範、SGS鹽霧測試等，其陽極氧化處理更通過美國軍工標準認證，可以抗腐蝕25年以上、屈服強度達260N/mm2以上（可抗17級颱風），因此率業界之先提出25年品質保證。

執行長賴鴻勝接著指出，友巨新能源之所以能承接諸多案場，主要勝出關鍵為超強研發能力，如依地型開發出可調節角度的支架及可調節螺旋地樁及100％防水不打膠支架，如台積電南科廠停車棚防水太陽光電系統即由友巨提供100％防水不打膠支架，為最具指標性的案場。另外，2022年初於台南完成的全台最大室內漁電共生4MW，以及台東最大室內漁電共生場也都全面採用100％防水不打膠支架。洽詢電話：（06）299-1166。