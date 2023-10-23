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威力工業 秀新一代能源物聯網解方

ORing因應智慧工業與再生能源，提供最安全的資安聯防

  • 工商時報 陳逸格
●威力工業網絡股份有限公司上周參加2023 Enegy Taiwan，主展「再生能源資安」與「節能減碳」新一代能源物聯網解決方案；圖為業務團隊合影。圖／陳逸格
●威力工業網絡股份有限公司上周參加2023 Enegy Taiwan，主展「再生能源資安」與「節能減碳」新一代能源物聯網解決方案；圖為業務團隊合影。圖／陳逸格

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針對工廠、儲能系統和變電站等工業界關鍵基礎設施，威力工業網絡股份有限公司（ORing Industrial Networking）10月18日至20日參加2023 Enegy Taiwan期間，發表了確保企業營運的持續性及安全性的最佳對案：ORing新一代能源物聯網解決方案。

ORing新一代能源物聯網產品具備IEC-61850變電站認證、IEC-62443-4-1/-4-2、工業資安認證，ORing因應智慧工業與再生能源對資安保護日益增加的需求與資安領導大廠Fortinet合作，整合Fortigate、FortiSEIM等與ORing工業網通設備，提供最安全的資安聯防系統方案（Co-prevention system）。

值得一提的是，ORing新成立的專業資安團隊針具備完整的資案證照與經驗，可以協助智慧工廠與再生能源案場IEC-62443-3-3資安系統的規劃與建置，並且協助客戶的案場取得IEC-62443-3-3國際資安認證。

面對氣候變遷議題發酵和能源不穩定性的挑戰，ORing除了自身產品完成碳排查、碳足跡、ISO 14064、ISO 14067認證之外，系統整合部門的專業減碳團隊也提供工廠客戶一站式的減碳服務，包含碳盤查、碳足跡等碳盤點服務。

整合ORing網通產品提供ORinger ISO 50001能源管理系統可以管理智慧電表、高耗能設備與建置太陽能與儲能系統，協助客戶作用電最佳化，商業模式有賺取再生能源售電與綠電憑證的收入，規劃儲能S-REG與DR需量反映系統來參與台電電力交易平台，協助客戶爭取政府低碳化、智慧化的補助獎勵。

威力工業董事長施作君表示強調，未來ORing也會協助客戶利用節能與再生能源做碳權的抵換與交易，讓節能減碳成為快樂賺錢的投資而不是沉重的負擔。

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