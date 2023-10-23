緻鎰高週波機種 獲國外大單

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緻鎰企業股份有限公司為高週波熔接機械領域具龍頭大廠，擁有近30多年豐富經驗，品質更穩定，推出產品獲得國外訂單。緻鎰企業的技術不僅在國內高週波業中獨創，更能與世界級專業技術並駕齊驅，成功拓展國內外市場。

緻鎰公司董事長林丙丁表示，緻鎰公司生產製造各高週波機種，新研發成功伺服自動送料六連板高週波熔接裁斷機，具有精簡人力且生產速度提升，受到市場的肯定與支持，首次推出獲得許多國外訂單，技術領域不僅在國內高週波業中獨創，也是世界級專業技術。

林丙丁指出，新型六連板高週波熔接裁斷機的特性，人機介面設定，簡單操作，產品對應需求，電流及時間參數存取方便伺服控制。精密傳動精密定位，最高標準的品質控管。電流自動追蹤自動同調，不需要耗費大量時間調整電流電壓，專業自動化設計，在人力缺乏的時代以自動化機械代替傳統機械節省人力，近期又設計伺服自動送料六連板高週波熔接裁斷機，精簡人力且生產速度提升。

緻鎰公司全面投入研發與設計各種專用高週波自動化機械，不斷的創新機型精益求精，提昇機台的精密度與人性化，提供給客戶最優質的產品服務，產品深受使用者的愛好。

緻鎰公司產品，包括：晶體式高週波LDPE鋁鉑兩用積層軟管管機、高週波冷陰極管加熱機及各式高週波自動塑膠熔接裁斷機、跑步帶專用熔接機、汽車遮陽板、車門板、腳踏板、等熔接機、紙餐盒熔接機、立體壓紋機、PVC立體商標機等。網址：http//www.jyhyih.com.tw。