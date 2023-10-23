岳揚智控AI驗布機 導入雲端系統

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岳揚智控第五代AI智慧驗布機，除了完美結合AI深度學習與AOI電腦視覺檢測技術，更將布料檢驗作業導入雲端系統，讓產業上下游供應鏈透過雲端偕同運作。AI智慧驗布機除了可檢驗布料表面瑕疵，亦可同步檢驗布料色差與幅寬尺寸變異，並結合網路雲端技術讓產業上下游供應鏈，無遠弗屆執行與監控布料品質檢驗作業，以行動裝置可在任何地點即時取得具備影像資訊的數位化驗布報告。

岳揚智控董事長洪忠岳表示，岳揚智控今年2023台北紡織展公開展示第五代AI智慧驗布機與產業雲端協同運作系統。AI智慧驗布與雲端系統已獲得國內上市櫃染整廠與成衣廠採購訂單，今年9月份更吸引兩家國際知名運動服飾與戶外登山服飾品牌，遠從加拿大專程飛抵台灣，實際體驗AI智慧驗布機與雲端系統的研發成效。

國際成衣品牌商對於岳揚智控研發的第五代AI智慧驗布機讚譽有佳，對比其他廠商所開發的智慧驗布設備，更具實際導入產線作業的競爭力，瑕疵檢驗成效不僅速度快又準，布料檢驗報表具備數位化與影像化功能，可透過網路即可與布料供應商進行線上品質討論，無需再像以往需要派員飛來飛去，節省很多時間省本與提升布料品檢作業效率。

對於染整廠而言，除了布料瑕疵檢驗外，另一項可協助染整業者致勝的終極武器，便是驗布雲端系統的「數位儀表板」功能，即時監控製程中所造成布料異常瑕疵，減少不良品產生與重製成本，提升染整業者獲利能力。

岳揚智控今年2023台北紡織展（TITAS）公開展示第五代AI智慧驗布機與雲端協同運作系統，備受國內外品牌商矚目與支持，展示會圓滿成功，將為公司注入活水。