元駿國際刀具技術 廣獲客戶信賴

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元駿國際專業設計與製造精密鎢鋼銑刀及各式鎢鋼切削刀具的設計製造，元駿國際深切了解，唯有提供客戶精密高效的產品，提升客戶產能及減少成本，才能贏取客戶的信賴並且建立長久的合作。歷經多年來的辛勤耕耘，已成為台灣最大的銑刀製造商之一，並且累積了豐富的製造技術與行銷經驗。

元駿國際總經理吳榮燦表示，引進德國、澳洲以及日本世界知名CNC磨床設備，以Makino牧野精機等高精密機種，並自日本、德國進口高品質的鎢鋼圓棒，提升刀具品質穩定性。設立塗層部門並配備三台鍍膜機，導入ISO 9001品質管理系統，以全方位方式提升全員品質管理和改善能力。於2020年獲頒第28屆台灣精品獎。

2020年推動數位智能工廠，進行整廠規劃，購置高精密工具機以及精密量具，如MAKINO SEIKI（日本牧野精機）的全自動化CNC磨床來研磨刀具，同步執行ERP系統，促進資訊匯流。2021至2023年積極參與中區科技大學產學合作，藉由業界學術經驗技術互換交流，促進產學合作經驗。

2022年進行e化再造管理，及海外市場布局，LV刀具被廣泛應用於模具製造、汽車工業、航太製造業、電子、各式機械零組件等各大領域，客戶群遍布中國、日本、馬來西亞、泰國、中東、南非、匈牙利、土耳其、俄羅斯等40餘國。2023年至2025年規劃執行全方位管理系統，以既有ISO 9001品質管理系統為基礎，逐步推動ISO 14001環境管理系統、ISO 45000職業安全衛生管理系統、ISO 26000社會管理系統、碳足跡以及溫室氣體盤查，以實踐中小企業社會責任為使命。元駿國際網址：http://www.lv-tool.com.tw。