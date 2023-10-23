桂全盤圓切斷成型機 加工一次到位

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專門研產各類金屬精密切斷機械的領導大廠桂全機械公司（KCM）所專業開發出的「盤圓切斷成型機」，可將工件同時進行自動化切斷、壓扁加工一次完成，不需二次加工，能有效降低鍛造業者的製造成本，並達到提升產能的目的，很適合應用於自行車、汽機車、五金工具、冷鍛等工件的高精度切斷、壓扁自動化加工。

桂全機械總經理陳輝熀表示，該盤圓切斷成型機進料時是將盤圓材料經由矯正機自動送料定位進行切斷材料，並利用精密穩定的自動移送裝置移至壓扁成型模一貫自動化生產，該切斷機的材料切斷直徑為16～65mm，最大壓扁出力為450噸，且可依需求訂製客製機型。

他並表示，該機種的機身採用高拉力鋼板焊接成蜂窩型結構，並經完全的應力消除，具有極高的抗拉強度與吸震、吸音等功能，且其切斷材料機構由齒輪傳輸凸輪連桿高速切斷配合，切刀模更採用精密型雙圓模模具，可讓所切斷加工工件的圓度與平面度擁有極高的精度。

桂全所產製的各式金屬精密切斷機械除以「KCM」自有品牌暢銷於國內市場外，並已成功行銷於歐美、大陸、日本、巴西等國際市場，且在大陸江蘇太倉設有分公司，對大陸市場可提供更快速、優質的專業服務。網址：www.kcm-samson.com.tw。